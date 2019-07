Empresários entregam a secretário norte-americano lista de proposta de acordo de livre-comércio

A Câmara Americana de Comércio (Amcham) entregará ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, nesta terça-feira, 30, em evento em São Paulo, uma lista de propostas para melhorar a relação comercial com o país. Entre elas está um acordo de livre-comércio gradual - inicialmente sem a discussão de tarifas -, um entendimento para por fim à dupla tributação de lucros, dividendos e royalties e um acordo de investimentos.

O governo brasileiro acredita que um acordo mais amplo - que envolva tarifas e, portanto, todo o Mercosul - tem plenas condições de ser negociado. A ideia, segundo fontes do governo, é ser mais ambicioso. Fontes a par do assunto, no entanto, pontuam que qualquer entendimento mais contundente só deve ocorrer em um prazo mais longo, uma vez que as atenções dos EUA no momento estão concentradas na China e no processo eleitoral.

Os empresários - a Amcham representa cerca de 5 mil empresas - pedem proteção adicional aos fluxos de investimentos entre os dois países. Além disso, querem a participação do Brasil no programa Global Entry, que oferece facilidades para a entrada de executivos nos EUA.

Na lista estão ainda medidas de facilitação de comércio para reduzir burocracias, custos e prazos no comércio bilateral. “Tais ações poderiam incluir desde entregas de curto prazo, como o reconhecimento mútuo entre Operadores Econômicos Autorizados (OEA) para agilizar trâmites aduaneiros entre os dois países, até a negociação de regras comuns, com ênfase em temas como a compatibilidade de sistemas de comércio exterior”, diz o documento.

Há ainda propostas de cooperação regulatória, sobretudo em relação aos produtos com maior valor agregado; a negociação de regras comuns sobre barreiras não tarifárias; e a conversão do projeto piloto sobre análise acelerada de patentes em acordo permanente. A Amcham também pede continuidade do apoio americano à acessão do Brasil à OCDE. E uma agenda bilateral em termas como comércio, investimento, defesa, segurança, energia, agronegócio e infraestrutura.