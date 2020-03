Empresas de capital aberto perdem R$ 1,03 trilhão em valor de mercado em 2020

A queda forte das ações listadas na B3 nesta quarta-feira, pregão que foi marcado pelo segundo acionamento do circuit breaker na semana, fez derreter o valor de mercado das empresas. Elas perderam R$ 249,1 bilhões somente nesta quarta-feira, segundo a Economatica. No acumulado de 2020, a queda é de R$ 1,03 trilhão. O Ibovespa perdeu hoje 7,64% e tem recuo de 26,35% desde a virada do ano.

No mês de março, a queda acumulada é de R$ 669 bilhões. De 21 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, antes do alastramento da doença na Itália, até hoje, a queda é de R$ 1,02 trilhão.

Segundo a Economatica, após o movimento do mercado hoje, o Itaú Unibanco é a empresa com maior valor de mercado (R$ 250,729 bilhões), seguido de Ambev (R$ 216,287 bilhões) e Petrobrás (210,621 bilhões).