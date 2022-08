Empresas estão mais seguras para contratar, diz CEO do Infojobs

O momento atual contribui para o otimismo de quem sonha com uma oportunidade de emprego. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no País caiu de 11,1% para 9,3% no segundo trimestre de 2022, em comparação ao trimestre anterior. Trata-se do menor patamar registrado desde o último trimestre de 2015, quando a taxa de desocupação ficou em 9,1%. “O aumento da oferta de empregos é um forte indicativo de que as empresas estão mais seguras quanto à contratação, depois de um período de contenção causado pela pandemia”, avalia a CEO do Infojobs, Ana Paula Prado.

Plataforma especializada em conectar talentos e empresas, o Infojobs está com mais de 400 mil vagas de emprego em aberto, para os mais diversos setores, níveis hierárquicos e regiões do País. Quem está à procura de emprego encontra no site um grande número de opções, organizadas para facilitar a identificação das melhores oportunidades. “Nascemos e crescemos com o compromisso de atender às expectativas tanto dos profissionais que buscam por oportunidades quanto das empresas que estão contratando”, diz a CEO, Ana Paula Prado. Em consequência da vocação para promover bons matches, a plataforma – criada há 18 anos – já rompeu a marca de 46 milhões de profissionais cadastrados. Esse público tem acesso às vagas divulgadas por mais de 35 mil empresas.

A área comercial e de vendas mantém a tradição de ser uma das principais geradoras de vagas no Infojobs, respondendo sozinha por 37,9 mil oportunidades no momento, quase 10% dos postos disponíveis. Na sequência aparece, com 14,3 mil vagas, o setor de informática, tecnologia da informação (TI) e telecomunicações, que também vem sendo um grande destaque – mesmo porque, num cenário de alta procura e baixa disponibilidade de força de trabalho qualificada para o setor de tecnologia, preencher as vagas não tem sido tarefa fácil para as empresas.

Plataforma reforça importância da marca empregadora

Em sintonia com as mudanças de comportamento das pessoas e do mercado de trabalho, o Infojobs passou recentemente por um processo de rebranding, com mudança na identidade visual e logotipo, mantendo o propósito da marca de conectar pessoas e empresas. A ideia é continuar facilitando a seleção e contratação por meio da tecnologia, tanto para recrutadores quanto para candidatos, mas com um olhar cada vez mais contemporâneo, dinâmico, transparente e humanizado.

“Estamos num forte processo de conscientização das empresas sobre a importância de clareza nas informações relacionadas às etapas do processo de seleção, ao job description e às condições básicas oferecidas, como o salário”, ressalta Ana Paula. “Esses atributos são muito importantes para um processo assertivo de seleção e para o reforço positivo da marca empregadora. Estamos falando de uma relação de mão dupla, em que, cada vez mais, as empresas também precisarão conquistar os candidatos, assim como os profissionais precisam conquistar as empresas.”

A reputação das organizações como empregadoras tende a se tornar ainda mais relevante com o aquecimento do mercado de trabalho. Acredita-se que um fenômeno já registrado nos Estados Unidos possa ganhar força no Brasil neste segundo semestre: o aumento das demissões voluntárias, realizadas por iniciativa dos profissionais, interessados em encontrar condições mais alinhadas com suas expectativas.

Para contribuir com essa busca, o Infojobs tem mais de 12 milhões de avaliações espontâneas feitas no site por profissionais sobre os lugares em que já trabalharam, com informações sobre cultura, salários, benefícios e ambiente de trabalho. “Essas avaliações ajudam a demonstrar como é a empresa na vida real”, observa a CEO do Infojobs.