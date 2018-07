Empresas querem encerrar contratos

A China Iron and Steel Association, associação que representa siderúrgicas chinesas, informou às mineradoras Vale, BHP Billiton e Rio Tinto que deseja encerrar a vigência dos contratos de minério para 2008 três meses antes do agendado, em janeiro, em vez de abril, informou o Steel Business Briefing. A fonte disse ao jornal que as fabricantes de aço da China não conseguirão pagar pelos embarques no primeiro trimestre de 2009.