‘Empresas reveem estratégias em tempos de crise e era digital’

Uma das maiores consultorias do mundo, a Bain & Company tem acompanhado muito de perto o movimento das empresas brasileiras que tentam dar uma guinada em seus negócios. Em tempos de crise e transformação digital, companhias buscam reavaliar suas estratégias para continuarem no jogo. “A transformação digital passou a ser, nos últimos cinco anos, parte muito importante da agenda de negócio das companhias”, diz Alfredo Pinto, sócio e presidente da Bain & Company para América do Sul. Essa mudança não é regra só para empresas que migram suas vendas para comércio eletrônico, mas também para negócios tradicionais. A tecnologia chegou para rever vários processos e o jeito de fazer negócios.

Quais são as principais demandas das empresas ao contratar a Bain?

Cerca de 50% da nossa receita hoje está ligada a novos projetos estratégicos e de transformação digital. Também somos procurados para melhoria de performance e redução de custos, além de mudanças organizacionais. Fazemos muitos trabalhos de avaliação estratégica para os fundos de private equity (que compram participação em empresas) que buscam novos negócios para investimento. Temos recebido também muitas demandas em serviços financeiros, varejo, bens de consumo e saúde.

A transformação digital é um caminho sem volta para as empresas?

Sim. E não é válido só para as empresas ligadas ao varejo. A tecnologia está envolvida em todos os processos de uma companhia, como vendas, produção, como também no processo organizacional de um grupo. Houve uma mudança no perfil dos consumidores e crescimento digital do consumo. Isso coloca muita pressão sobre as empresas. Muitas buscam a transformação digital para se tornarem mais competitivas e também desenvolver novas linhas de negócios. Ou as duas coisas juntas.

Grandes varejistas estão migrando para o comércio eletrônico. Há mais espaço para avançar neste setor?

Quais outros setores que estão em transformação com a era digital?

O segmento de eletroeletrônico já incorporou essa mudança. Mas há outros setores que estão aprimorando essas estratégias, como varejo de alimentos e vestuário, por exemplo.O setor de mídia, sem dúvida, passou muito cedo por esse processo. Serviços financeiros estão em evolução, assim como o varejo como um todo. O processo também caminha em educação, basta olhar a penetração do Ensino à Distância (EAD). As empresas de bens de consumo igualmente começaram a discutir processos.