Microcrédito da Caixa: mais de 1,5 milhão de pessoas já solicitaram empréstimo

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou na segunda, 28, que mais de 1,5 milhão de pessoas já solicitaram o novo microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs), que havia sido liberado mais cedo, no mesmo dia.

“Estamos impressionados. Esperamos 5 milhões de pessoas, mas nessa velocidade que tivemos hoje (ontem), em alguns dias já teremos um número superior. Lembrando que há necessidade de análise de crédito de 10 dias”, informou.

Guimarães esclareceu, ainda, que mesmo pessoas com cadastro negativado em órgãos de proteção ao crédito podem solicitar a linha especial. Os números foram divulgados em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Com possibilidade de parcelamento em até 24 meses, a linha consiste em empréstimos de até R$ 1 mil, para pessoa física, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês, inclusive para negativados. Esta quantia poderá ser solicitada por meio do aplicativo Caixa Tem. Para isso, será necessário ter a versão do app mais recente instalada e realizar uma atualização cadastral.

Para MEIs, é possível pegar até R$ 3 mil, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Neste caso, a contratação será em agências físicas da Caixa e será obrigatório ter conta no banco estatal, possuir mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.

Para realizar a operação, o usuário do aplicativo Caixa Tem deverá atualizar a versão do programa por questões de segurança. A solicitação de crédito atualmente encontra-se em destaque, logo na primeira tela do Caixa Tem.