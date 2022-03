Empréstimos de R$ 1 mil e R$ 3 mil da Caixa são liberados; saiba como pedir

O governo federal disponibiliza a partir desta segunda-feira, 28, por meio do Caixa Tem, um programa de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).

Com possibilidade de parcelamento em até 24 meses, a linha consiste em empréstimos de até R$ 1 mil, para pessoa física, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês, inclusive para negativados. Esta quantia poderá ser solicitada por meio do aplicativo Caixa Tem. Para isso, será necessário ter a versão do app mais recente instalada e realizar uma atualização cadastral.

Para microempreendedores individuais (MEIs), será possível pegar até R$ 3 mil, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Neste caso, a contratação será em agências físicas da Caixa e será obrigatório ter conta no banco estatal, possuir mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.