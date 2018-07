Encomendas ao setor manufatureiro alemão despencam em outubro As encomendas ao setor manufatureiro da Alemanha despencaram em outubro, depois de já terem registrado queda recorde no mês anterior. O dado, divulgado nesta sexta-feira, amplia os temores sobre a maior economia da Europa. Com ajuste sazonal, as encomendas caíram 6,1 por cento, com destaque para um forte declínio na demanda pelos parceiros comerciais da zona do euro. Uma pesquisa da Reuters previa aumento de 0,4 por cento. O dado de setembro foi revisto para baixo, mostrando agora uma queda de 8,3 por cento. Economistas disseram que o desempenho mostrou que o Banco Central Europeu (BCE) terá que cortar mais o juro básico da região. "A produção industrial vai declinar mais nos próximos meses devido à persistente queda das encomendas", informou o governo alemão.