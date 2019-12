Enel diz que pode ir à Justiça para manter distribuidora de Goiás

A Enel acredita que conseguirá convencer, pelos resultados já obtido e pelos compromissos de investimento assumidos, que tem melhorado as operações de sua distribuidora de energia em Goiás. Mas a empresa não descarta ir à Justiça para garantir à continuidade do contrato de concessão da Enel Goiás (ex-Celg). "Se precisarmos, vamos ao Judiciário", disse o presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

LEIA TAMBÉM > Hidrelétrica de Belo Monte liga última turbina

"Estamos acreditando no trabalho feito e, se não for reconhecido através de debate normal, de discussão, de encontro das partes, podemos ir ao poder judiciário para esclarecer isso", acrescentou o executivo, salientando que esse não é um conflito que interessa à empresa.

Ainda assim, a judicialização pode ser inevitável. Nesta semana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), apresentou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, relatório sobre os problemas de abastecimento de energia em seu Estado provocados pela Enel Goiás, que na sua avaliação, não atende a requisitos de qualidade de fornecimento de serviço.

Na reunião, ouviu o compromisso de que os documentos seriam encaminhados ao Ministério Público Federal em Goiás, que teria competência para avançar com uma ação civil pública. "Estamos à disposição do sistema para reclamar os direitos que temos ou demonstrar a razão que temos. Trabalhamos em um sistema no País onde acreditamos que a segurança jurídica seja respeitada, não temos medo disso", disse Cotugno.

Aras também indicou que medidas extrajudiciais seriam tomadas, com o envio do material apresentado pelo governador para a Câmara de Ordem Econômica e Consumidor da PGR, de forma a atuar administrativamente. O procurador-geral sugeriu, ainda, consultar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre o caso.

Essas são as mais recentes iniciativas de um enfrentamento à atuação da Enel no Estado, que já encara tentativas do legislativo estadual e federal de encerrar o contrato de concessão. Diante dos movimentos, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse, na semana passada, que considera "juridicamente impossível" a reestatização da distribuidora.

Novembro complicado

A tensão entre a Celg-GO e o governo goiano tem se elevado desde o início do ano, mas Cotugno admite que a situação piorou em novembro, quando a empresa registrou sérios problemas no fornecimento, provocados por eventos climáticos. "Novembro foi um mês complicado, o clima foi de verão, com chuva, como sempre, mas este ano tivemos eventos muito violentos e concentrados, com vento forte, chuvas e muitos raios, 350% mais que no ano passado; por isso, muitas ocorrências e ocorrências mais graves: transformadores, arvores, postes, cabos."

Ele admitiu que levou entre 15 e 20 dias para normalizar o atendimento, o que exigiu a transferência de equipes e recursos de outras distribuidoras do grupo para enfrentar a situação. "Agora estamos com recursos para enfrentar de forma melhor, se ainda se repetirem essas ocorrências tão fortes e extraordinárias", disse, destacando o aumento no número de equipes de 700 para 1.100 e o uso de helicópteros para atender áreas rurais mais afastadas.

Sem contar o efeito de novembro, Cotugno destacou a melhora dos indicadores de fornecimento de energia desde que a empresa assumiu a distribuidora até agora, com redução da duração média das interrupções por cliente (DEC) de 46%, de 43,2 para 23,5 horas, enquanto o número médio de interrupções por cliente (FEC) melhorou 52%, de 25,1 para 12,1 vezes, em ambos os casos superando as metas contratuais para 2019. O desempenho, disse o executivo, é fruto dos investimentos realizados desde a privatização, em 2017, que somaram cerca de R$ 2 bilhões.

Diante de pressões anteriores do governo estadual e da Aneel, a Enel Goiás assumiu, em agosto, o compromisso de acelerar os investimentos até 2022, em especial em duas frentes: atendimento pleno da demanda de conexões rurais e a ampliação da capacidade de atendimento à indústria. No primeiro caso, a distribuidora registrava, em agosto, 21 mil pedidos de conexões rurais e estimava que para isso deveria construir cerca de 30 mil quilômetros de linha. Por outro lado, previa expandir a capacidade da rede em cerca de 25%.