Enel vai parcelar dívida de consumidor que registrar reclamação no Procon-SP; veja como reclamar

A Enel vai parcelar automaticamente o débito de todos os consumidores que registrarem reclamação no Procon-SP até o dia 31 de agosto contra a companhia de energia, sem a necessidade de assinar termo de confissão de dívida. Durante o período de análise dos valores, não haverá a suspensão do fornecimento de energia. Quem já registrou uma reclamação também será contemplado.

"O ônus da prova cabe à empresa e não ao consumidor. De maneira que, se o consumidor alegar que a conta está errada, caberá à empresa provar que a conta está certa", disse o secretário de Defesa do Consumidor e diretor-executivo do Procon-SP, Fernando Capez. A decisão foi anunciada na terça-feira, 11, após a assinatura de um termo de cooperação.

Leia Também Conta de luz em São Paulo terá reajuste médio de 4,23% em julho

Das quase 55 mil reclamações registradas no primeiro semestre contra a Enel, 40,6 mil foram feitas somente no mês de julho por problemas relacionados à cobrança indevida ou a dúvidas sobre a cobrança. Isso porque a forma de aferir o consumo de energia mudou duas vezes ao longo deste ano por causa da pandemia do coronavírus.

A partir de março, o primeiro mês da quarentena, as contas de luz foram calculadas de acordo com a média do consumo dos 12 meses anteriores ou por meio da autoleitura, procedimento realizado pelo próprio cliente. Essa forma de cobrança durou até o fim de junho - mês em que houve a reabertura da economia paulista com o Plano São Paulo -, quando a Enel retomou a leitura presencial e avisou que as contas de luz seguintes poderiam vir com aumento para compensar o período em que os funcionários não foram até as casas dos consumidores.

O órgão de defesa do consumidor multou a Enel em R$ 10,2 milhões em julho, porque, além de não informar diretamente na fatura que havia a opção de parcelamento dos valores, a empresa de energia impôs a assinatura de uma confissão de dívida para os consumidores que optaram por fazer o parcelamento dos valores questionados.

O Procon-SP designou uma equipe para auditar as contas com aumento acima de 30%. A partir do resultado, a Enel é notificada individualmente para que esclareça os cálculos e informe como chegou ao valor final. Constatado o erro no faturamento, a Enel deve retificar a fatura e enviar uma conta com os valores corretos, sem cobrança de multa ou juros.

Caso o cliente já tenha pago alguma parcela antes de o erro ser constatado, ele receberá o valor em crédito para abatimento.

Para conseguir o parcelamento automático, basta registrar uma reclamação no Procon-SP, e o questionamento das dívidas não precisa ser somente sobre os meses de junho ou julho. Veja como: