Enel X tem as melhores estratégias para o transporte público eletrificado

Em uma época na qual a atenção com o meio ambiente felizmente ganha cada vez mais importância, as soluções para o transporte público baseadas em ônibus elétricos oferecidas pela Enel X – divisão global de negócios do Grupo Enel destinada a fomentar a transição energética e maior fornecedora de programas de transporte público baseados em ônibus elétricos do mundo fora da China – ganham cada vez mais espaço, graças à experiência de quem gerencia e cuida de mais de 1,3 mil ônibus elétricos na América Latina.

Para se ter ideia, a Enel X é a responsável pelo programa implantado em Santiago do Chile, composto por quase 500 veículos e 268 estações de recarga, além de abrigos “inteligentes” e 13 eletroterminais, que resultou na redução de aproximadamente 70% nos custos de operação do sistema, assim como na importante colaboração para a redução dos níveis de poluição daquela metrópole, sem esquecer dos benefícios proporcionados pelos veículos mais modernos e confortáveis para os usuários. Bogotá, na Colômbia, adotou um programa similar, que começou com quase 500 ônibus elétricos e foi ampliado com mais de 400 novos veículos no início deste ano.

Com toda a experiência e o conhecimento adquiridos em operações em outros países, a Enel X está trabalhando com prefeituras, operadoras e demais autoridades na implantação de programas de transformação dos sistemas de transporte público em diversas regiões do Brasil, para ajudar as cidades a reduzirem a emissão de poluentes. A expectativa é que os primeiros projetos sejam anunciados em breve.

Estudos avançados no Brasil

Carlos Eduardo Cardoso de Souza, head da Linha de Negócios de e-Cities da Enel X, explica que a empresa está em negociações avançadas com autoridades e operadores em diversas cidades, como São Paulo, onde já existe uma lei que prevê a redução das emissões de CO 2 em até dez anos. “Por conta da nova concessão, iniciada em 2019, os operadores têm essa meta em seus planos de modernização”, explica. “Devido à pandemia, esses processos sofreram atraso, mas já estão em vias de serem anunciados. A ideia é implantar cerca de 2,6 mil ônibus elétricos até 2024 na capital paulista, segundo o anúncio efetuado pelo município”, completa. Salvador (BA) é outra capital na qual a Enel X tem discutido a viabilidade de implementação do projeto de acordo com o plano de mobilidade urbana vigente.

“A gente desenha o projeto a quatro mãos, seja com o operador do município ou do estado: define a melhor tecnologia; o tipo de veículo, de bateria, de recarga; a estrutura de garagens; a plataforma para administrar toda essa estrutura de mobilidade. Nós sempre planejamos a melhor solução técnica para atender ao cidadão e, com isso, elevamos o padrão de atendimento com veículos modernos, com acessibilidade, mais seguros e confortáveis, que proporcionam melhor qualidade no serviço prestado”, detalha Souza. Para ilustrar, o executivo conta que, em Santiago, os usuários avaliavam o transporte público da cidade com nota 3, em média – em uma escala de 1 a 7 –, e hoje eles dão notas de 6 a 7 ao sistema.

Além da evolução na qualidade do transporte, a eletrificação traz importantes avanços para a cidade, com veículos mais modernos, silenciosos e, claro, que não poluem a atmosfera – a fonte de energia para abastecer os veículos é sempre renovável e certificada, seja eólica ou solar. Como referência, um ônibus comum, do tipo Padron (capaz de transportar em torno de 80 passageiros), movido a diesel, produz 118,6 toneladas de CO 2 durante um ano, se rodar 250 km por dia. Assim, uma frota de mil ônibus elétricos do mesmo tipo vai deixar de produzir 118.625 toneladas de CO 2 todos os anos.

Também é importante destacar que os ônibus elétricos têm custo operacional e de manutenção bastante inferiores ao dos convencionais a diesel. Tem mais: a vida útil de um ônibus elétrico hoje é estimada em 15 anos, contra uma média de 10 dos modelos com motor a combustão. Mas o principal, como destaca Carlos Eduardo Cardoso de Souza, é que todas as melhorias proporcionadas pelo sistema de ônibus elétricos estão condicionadas à manutenção da tarifa, ou seja, o objetivo é que não exista aumento no preço da passagem, e todos – usuários, cidades e, principalmente, o meio ambiente – ganham com isso.