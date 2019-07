Entenda as diferenças entre as cotações do dólar comercial e turismo

As expressões “dólar comercial” e “dólar turismo” se referem à mesma coisa: à moeda oficial dos Estados Unidos, referência na economia mundial. Mas, se só há um dólar, por que existem essas duas denominações? Entenda.

Quais são os tipos de dólar?

“Dólar” é o termo que se refere à moeda americana; só existe uma.

Mas existem o dólar comercial, o dólar turismo e até o dólar paralelo. Não é?

Essas denominações se referem à forma como a moeda americana é utilizada.

Qual é a diferença?

O dólar comercial é utilizado em transações econômicas de empresas ou do governo, como importação e exportação, sem necessariamente haver a presença de dinheiro físico; enquanto o dólar turismo é o dinheiro comprado em casas de câmbio por pessoas que vão viajar para o exterior.

Já o dólar paralelo é uma moeda ilegal. Como não é regulamentado pelo Banco Central (BC), é normalmente adquirido por quem quer fazer alguma compra que não seja detectada pelos órgãos de fiscalização do governo.

A primeira fase da Operação Lava-Jato, por exemplo, atingiu, entre outros, o doleiro Alberto Youssef, que estava envolvido mais uma vez em esquemas de lavagem de dinheiro. Ele já havia sido investigado e processado por crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro no caso Banestado.

Nesse último, Youssef fornecia o dinheiro paralelo para outros doleiros e para alguns clientes especiais. Os dólares em espécie eram trazidos do Paraguai ao Brasil em um avião que o próprio Youssef pilotava, segundo o Ministério Público Federal.

Por que o câmbio muda todo dia?

A cotação do dólar é regida de acordo com a oferta e a demanda. “O câmbio do dólar está com uma tendência de queda, pois há um ambiente mais propício para os negócios, o que atrai investimento internacional. E quanto mais dólar dentro do País, menor é a variação do câmbio”, explicou o professor Paulo Mello Garcias, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A cotação do dólar turismo costuma ser um pouco mais alta que a do dólar comercial porque, além de tudo, envolve os custos de administração e pessoal e lucros das casas de câmbio.

Posso comprar dólar comercial para viajar?

Não.

Como verifico as cotações do dólar?

No Conversor de Moedas, no site do Banco Central, é possível comprar o valor do real brasileiro em relação às moedas de outros países, incluindo o dólar. Veja aqui.

Lembrando que o câmbio informado pelo BC no portal é referente ao dólar comercial.

E onde vejo a cotação do dólar turismo?

Existem 185 instituições financeiras habilitadas pelo BC a operar no mercado de câmbio brasileiro. O valor praticado vai diferir, pois são levados em conta os custos administrativos e o lucro de cada uma. Confira aqui quais são as instituições autorizadas a operar com o dólar turismo.