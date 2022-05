Entenda o que é e para que serve o manganês, encontrado em caminhões abandonados no Pará

O manganês, um dos principais minérios encontrados em terras brasileiras, alimenta a produção mundial do aço e toda a indústria siderúrgica. Parte de sua extração no Brasil tem sido marcada por esquemas ilegais, como mostra série de reportagens do Estadão.

Trata-se de um metal importante para a indústria siderúrgica devido à sua composição físico-química. A maior parte do seu consumo hoje se destina para os processos de fabricação de diversos tipos de aço. Além do ferro, pode ser combinado com outros metais na produção de ligas, como as de cobre, zinco, alumínio, estanho e chumbo.

Leia Também Caminhoneiros abandonam veículos na estrada lotados de manganês para fugir da polícia no Pará; veja

No dia a dia, está presente nos automóveis e na construção civil. Além dos usos metalúrgicos, pode ser utilizado em baterias, em fertilizantes, fungicidas, rações, e em compostos químicos na produção de agentes oxidantes, como para corantes e aromatizantes, agentes de secagem de pintura e de vedação. A substância também pode ser aplicada para tratamento de água.

Em 2020, o Brasil foi o sexto maior produtor mundial de manganês e o segundo país com mais reservas do metal, segundo o Sumário das Commodities Minerais de 2021 do Serviço Geológico dos Estados Unidos.