Entenda o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia

Desde sua criação, em 1991, o Mercosul - formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela - ensaia uma parceria comercial com os 28 países da União Europeia. As negociações, que começaram oficialmente em novembro de 1999, finalmente chegaram a um acordo comum durante as reuniões entre ministros de ambos os blocos que terminaram nesta sexta, 28, em Bruxelas.

O que é?

É um acordo comercial entre os dois blocos que prevê, em 15 anos, zerar as tarifas de importação sobre cerca de 90% do comércio bilateral. A maior parte das taxas deve ser zerada bem antes disso. A informação do governo brasileiro é que mais de 90% das exportações do Mercosul terão as tarifas zeradas em até 10 anos. Essas negociações se arrastavam há exatos 20 anos, desde junho de 1999.

Que setores estão incluídos?

Estão incluídos no acordo bens, serviços, investimentos e compras governamentais. As empresas brasileiras terão acesso, por exemplo, ao mercado de licitações da União Europeia, estimado em US$ 1,6 trilhão por ano.

Que impacto o acordo terá para a economia brasileira?

O governo estima que, em um prazo de 15 anos, as exportações brasileiras para a União Europeia terão um acréscimo de quase US$ 100 bilhões por ano. Espera-se também que o aumento dos investimentos no País seja da ordem de US$ 113 bilhões.

Qual será o impacto para a indústria brasileira?

O acordo prevê a eliminação de 100% das tarifas em produtos industriais. Um estudo feito pela CNI indicou que, dos 1.101 produtos que o Brasil tem condições de exportar para a União Europeia, 68% enfrentam hoje tarifas de importação ou quotas. No ano passado, o Brasil exportou para a União Europeia US$ 42,1 bilhões em produtos. Juntos, os países do bloco representam o segundo maior mercado para bens brasileiros no mundo, perdendo apenas para a China.

Qual será o impacto para o agronegócio?

Produtos como suco de laranja, café solúvel e frutas terão as tarifas eliminadas. Outros produtos, como carnes, açúcar e etanol, que seguem a política de cotas de exportação para a União Europeia, terão essas cotas ampliadas.

Veja o material divulgado pelo governo brasileiro sobre o acordo:

Principais momentos da negociação Junho de 1999

Negociações entre Mercosul e União Europeia são lançadas no Rio de Janeiro

2004

Troca de ofertas é feita, mas conversas são logo interrompidas

2010

Tratativas para o acordo são relançadas em Madri

2011

Governo brasileiro inicia consultas ao setor produtivo

2013

Países do Mercosul iniciam negociações para consolidar propostas

2014

Mercosul anuncia que chegou a uma proposta comum

2015

Termina prazo para a troca de ofertas entre os blocos, mas UE dá aval para que conversas sigam

2016

Mercosul e União Europeia enfim trocam ofertas

2017

Após rodadas de negociação, blocos anunciam que assinatura do acordo ficará para 2018

2018

Negociações seguem com avanços pontuais, mas ano termina sem acordo

Junho de 2019

Ministros dos dois blocos reúnem-se em Bruxelas com expectativa de finalizar acordo