Entenda o que é recessão técnica

RIO - Além de recorde histórico negativo, o tombo de 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, marcou o segundo trimestre seguido de retração. A economia está, portanto, em “recessão técnica”, mas, antes mesmo de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar os dados, o Codace, comitê independente da Fundação Getulio Vargas (FGV) que se dedica a marcar os ciclos da economia, já havia registrado o início de uma recessão no primeiro trimestre.

É uma situação atípica, mas os impactos da pandemia de covid-19 logo mostraram que a economia entrou em recessão. Normalmente, os órgãos econômicos independentes que analisam ciclos, como o Codace/FGV, no Brasil, ou o NBER, nos Estados Unidos, levam mais tempo para datar o início das recessões.

Leia Também Governo vai acumular 13 anos sucessivos de déficit fiscal, diz Economia

Por causa dessa demora, em análises de conjuntura de curto prazo, os economistas lançam mão da ideia de “recessão técnica”. A definição é simples: é a situação em que a atividade econômica, medida pela variação do PIB de um trimestre sobre o período imediatamente anterior, registra duas quedas seguidas. Só que o termo passa longe dos estudos acadêmicos da teoria econômica e não é encarado como um conceito por pesquisadores.

A teoria econômica usa o conceito de “recessão”. Segundo o economista Paulo Sandroni, no Novíssimo Dicionário de Economia, recessão é a “conjuntura de declínio da atividade econômica, caracterizada por queda da produção, aumento do desemprego, diminuição da taxa de lucros e crescimento dos índices de falências e concordatas”.

Para o Codace, é “um período de queda generalizada na atividade econômica, com efeitos negativos sobre a maioria dos setores e pessoas em uma economia”, de acordo com Paulo Picchetti, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV e um dos membros do comitê independente.

O NBER define “recessão” como o período entre um “pico” (nível máximo antes de começar a cair) e um “vale” (nível mínimo antes de começar a subir) no ciclo da atividade econômica. Em seu site, o instituto privado, fundado em 1920, informa que não usa a regra das duas quedas trimestrais do PIB para determinar recessões porque considera outros indicadores, como a renda real, emprego, dados mensais e a profundidade da queda na atividade.

Então, da onde vem a ideia de “recessão técnica”? Tudo começa com uma tentativa, de economistas americanos, de identificar quando começa uma recessão - sem esperar pela análise mais cuidadosa, e demorada, de comitês como o Codace e o NBER.

A origem do termo estaria num artigo de 1974, de Julius Shiskin, que foi economista-chefe do Escritório do Censo dos Estados Unidos e professor da Universidade Rutgers, sustentam os economistas Lakshman Achuthan e Anirvan Banerji, cofundadores do Instituto de Pesquisa do Ciclo Econômico (ECRI, na sigla em inglês), em artigo de maio de 2008, publicado no site CNN Money.

Para Achuthan e Banerji, a caracterização de recessões como dois trimestres de queda no PIB é uma “ideia simplista”. O texto de Shiskin, publicado no jornal The New York Times, oferece uma lista de condições que “quase qualquer um pode usar” para definir uma recessão econômica. A primeira condição da lista é justamente registrar duas quedas trimestrais no PIB. Shiskin cita ainda o tamanho da queda no emprego não agrícola e a difusão dessa queda por diferentes setores, mas “ao longo dos anos o resto das regras de alguma forma foi deixado de lado, sobrando apenas a ‘dois trimestres de PIB em queda’”, escrevem Achuthan e Banerji. Para eles, a lista de Shiskin é uma “regra de bolso” e, como tal, “está longe de ser perfeita”.

Tanto o artigo de 1974 quanto o de 2008 foram escritos em momentos em que informações conjunturais da economia americana sugeriam que uma recessão estava em curso - todos se preocupavam em confirmar a ocorrência. Assim, usar a classificação da “recessão técnica” ajuda a dar uma reposta mais rapidamente.

A crise provocada pela covid-19 é diferente, porque não há dificuldade em determinar o início da recessão nas economias de todo o mundo, que pararam por causa da pandemia. A decisão do Codace/FGV de anunciar a recessão antes mesmo de termos os dados oficiais do segundo trimestre se seguiu a movimento semelhante do NBER, que, três semanas antes do comitê brasileiro, soltou comunicado registrando o início de uma recessão nos Estados Unidos em março.

Se foi fácil apontar quando a recessão da covid-19 começou, não basta que a economia volte a crescer para que um País saia do ciclo recessivo. O ineditismo da crise causada pela pandemia é tamanho que, provavelmente, o PIB do terceiro trimestre registrará avanço também recorde, na comparação com o segundo trimestre. Na média, economistas do mercado esperam alta de 5,35% no PIB do terceiro trimestre, conforme pesquisa do Projeções Broadcast feita antes da divulgação dos dados nesta terça-feira, 1º. Se confirmada, será a maior alta da série histórica do IBGE, iniciada em 1996, mas, provavelmente, será insuficiente para recuperar as perdas já registradas, diz Pichetti, membro do Codace/FGV.

“A recuperação pode até parecer rápida, mas será um efeito estatístico. Quando olhamos de tendência, a economia vai estar voltando muito lentamente”, afirma Pichetti.

Por isso, segundo o pesquisador, não será fácil determinar o fim da atual recessão. O Codace/FGV deverá esperar por mais dados, talvez para além do fechamento do ano, para ter mais certeza sobre a firmeza da recuperação.