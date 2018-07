ENTREVISTA-Conselheiro de Obama diz que Fed sozinho nã resolve A rápida ascensão de Barack Obama, pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, em meio a temores de uma recessão econômica, trouxe suas polêmicas políticas fiscais para o centro das atenções. Austan Goolsbee, principal conselheiro econômico do senador de Illinois, descreveu nesta segunda-feira a política econômica de Obama como um mix eclético que favorece a redução de impostos sobre a classe média e o aumento da taxação sobre os ganhos com capital. Ele apóia a elevação do salário mínimo e quer reabrir tratados comerciais como o Nafta (acordo com Canadá e México) para incluir proteções ambientais e trabalhistas. Em entrevista à Reuters, Goolsbee disse que a economia está claramente afundando com o peso da crise imobiliária, do aperto no crédito e da alta da inflação --problemas que não podem ser resolvidos somente com o corte nos juros. "Isso vai ser no mínimo doloroso e certamente pode se tornar uma situação muito difícil", afirmou Goolsbee, professor de economia da Universidade de Chicago. "Não podemos confiar somente no Federal Reserve nesse momento. Eu acho que faz sentido considerar as opções de política fiscal para ajudar a evitar que essa coisa se espalhe", acrescentou. Com a vitória em Iowa e a liderança nas pesquisas para as primárias em New Hampshire, Obama está recebendo uma atenção especial do público e a mídia tenta sondar suas políticas. O Wall Street Journal prevê que ele imporia um aumento recorde nos impostos, e outros participantes do mundo financeiro não estão certos sobre o que esperar de uma Presidência de Obama. Obama fala de um crédito tributário de até 500 dólares por pessoa, ou 1.000 dólares por família, para contrabalançar os impostos sobre folha de pagamento que elas pagam. De acordo com o portal da candidatura na Internet, isso eliminaria completamente a tributação sobre a renda de 10 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, ele apóia a expiração dos cortes de impostos do governo Bush e o aumento das taxas sobre capital. Para Goolsbee, o plano de Obama para reduzir os impostos sobre a classe média vai aliviar a pressão de curto prazo sobre os orçamentos familiares e levantar a economia, que se sustenta pesadamente nos gastos dos consumidores. Na sexta-feira, um relatório do governo mostrando que a economia criou muito menos empregos do que o esperado em dezembro e que a taxa de desemprego saltou para 5 por cento aumentou o temor de que uma recessão seja iminente. Isso ajudou a tirar o Iraque do foco da eleição para colocar as questões econômicas. A página editorial do Wall Street Journal, conhecida pela orientação conservadora, disse que "o liberalismo ortodoxo" de Obama é uma fraqueza potencial da eleição de novembro. O jornal o classificou como "mais à esquerda até do que Hillary Clinton" em matéria de tributos, e disse que suas políticas vão provocar "o maior aumento de impostos da história, de longe". Goolsbee disse que a política tributária de Obama é muito eclética para ser considerada de esquerda, acrescentando: "eu rejeito completamente essa premissa". Ele apontou que Obama se antecipou bastante a outras pessoas ao pedir há meses reduções de impostos para fortalecer a economia. Para os investidores, o apoio de Obama a maiores taxas sobre ganhos com capital e dividendos é a principal questão, disse Greg Valliere, estrategista-chefe do Stanford Group, em Washington. Ele disse que Wall Street espera amplamente que Hillary vença as primárias democratas.