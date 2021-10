Equinor investe no crescimento do Brasil

Para a Equinor, empresa internacional de energia com sede na Noruega, os resultados financeiros são apenas parte de uma equação bem mais ampla, que envolve proporcionar benefícios para todos os stakeholders. “Acreditamos que gerar valor local significa estabelecer parcerias duradouras e de qualidade com os diversos atores da sociedade, como funcionários, fornecedores, parceiros e comunidades”, afirma Rafael Tristão, diretor de Contratações e Suprimentos da Equinor Brasil.

Esse esforço inclui a busca constante de melhorias nos indicadores de sustentabilidade, em sintonia com o conceito ESG, formado pelos pilares Ambiental, Social e Governança. “Junto com nossos parceiros, investimos para entregar uma produção de alto valor e com baixo impacto em emissões de carbono, de forma sempre segura e sustentável”, descreve Tristão.

O compromisso da Equinor com o meio ambiente envolve metas claramente definidas, como ter pelo menos 15% dos investimentos globais destinados à energia renovável até 2030. Com isso, o objetivo é chegar a 2035 com uma capacidade instalada de energia renovável 30 vezes maior que a atual.

Negócio local, mercado global

A estratégia de promover o desenvolvimento local – que resulta na criação de empregos, no fortalecimento da cadeia de fornecedores e na geração de impostos e de royalties representa um valor especial no Brasil. Aqui há um esforço especial para que a contratação de fornecedores não se limite às metrópoles, atingindo também negócios estabelecidos em cidades de menor porte, de diversos Estados.

Outro diferencial para o País é o Plano de Desenvolvimento Industrial, que alinha as necessidades técnicas da companhia ao fomento à inovação. Para apoiar o crescimento de seus fornecedores por meio do conhecimento e do trabalho conjunto, a companhia compartilha tecnologia e valores. O programa Bridge, lançado recentemente pela Equinor, é primeira iniciativa de inovação aberta da empresa no país. A ideia é criar conexões com startups, pequenas e médias empresas na busca de soluções para desafios existentes no dia a dia das operações da companhia.

Valores cotidianos

Ao final de umprocesso de qualificação de fábricas no Brasil, a Equinor firmou um contrato global de tubos de aço com dois fornecedores locais, que serão responsáveis pelo fornecimento de 90% da demanda desse produto pela Equinor Brasil. No ano passado, a companhia contratou três fornecedores e uma operadora logística, todos brasileiros, para trabalhos no campo de Bacalhau, localizado na Bacia de Santos. Com isso, alcançará um conteúdo local médio de 74%, em Bacalhau

Essas iniciativas resultam em desenvolvimento e geração de empregos para o País, além do know-how proporcionado pela troca de experiências e a integração entre as equipes de especialistas no Brasil e a expertise norueguesa. “Na Equinor Brasil, somos impulsionados por valores que guiam nossas decisões para fornecer energia de forma segura e responsável. Acreditamos que os valores estão, principalmente, nas atitudes rotineiras”, diz Tristão.

Saiba mais em https://www.equinor.com.br/pt/nosso-valor-local.html.