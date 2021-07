Equipamento pode ‘destravar’ a mobilidade elétrica no País

Entre as diversas vantagens dos carros elétricos, a recarga é uma das que mais se destaca, já que basta uma tomada de qualquer tipo para “abastecer” o veículo. Mesmo assim, a experiência de possuir um carro eletrificado pode ficar ainda melhor com uma BMW Wallbox, equipamento de recarga semirrápida cuja potência pode ser até 26 vezes superior a dos carregadores portáteis (dependendo das condições da rede elétrica no local de instalação).

Com design moderno e atraente, a BMW Wallbox pode ser instalada em ambientes internos e externos e é oferecida gratuitamente aos compradores dos modelos eletrificados da fabricante alemã. Mas, para quem utiliza o automóvel com frequência para viagens nos fins de semana até a casa de praia ou de campo, por exemplo, o ideal é contar com outra BMW Wallbox no destino – além do equipamento em casa. “Os problemas de infraestrutura nas rodovias brasileiras são uma realidade. Ainda é difícil encontrar pontos de recarga na maioria das estradas do País, então, ter uma Wallbox em cada ponta da viagem – origem e destino – proporciona mais tranquilidade”, explica Henrique Miranda, Head de Eletromobilidade Latam do BMW Group Brasil. O executivo, porém, faz questão de lembrar que os carros elétricos mais modernos – como o BMW i3 – possuem autonomia para rodar mais de 300 km.

Miranda diz também que a Wallbox já está sendo oferecida por hotéis e pousadas, por exemplo. “Saber que você vai poder iniciar a viagem de retorno com a bateria do automóvel totalmente recarregada acaba com as dúvidas que alguém pode ter em relação aos trajetos mais longos com o carro elétrico; a Wallbox é a principal ferramenta que vai permitir ‘destravar’ a mobilidade elétrica no País”, acredita.

Como funciona a instalação?

Nas grandes cidades brasileiras, um detalhe que gera muitas dúvidas entre os interessados em adquirir um automóvel elétrico é a instalação da Wallbox em garagens de edifícios. É possível evitar que alguém não autorizado utilize o equipamento? Miranda explica que a BMW Wallbox Plus possui um sistema codificado, que permite apenas aos portadores dos cartões de acesso destravarem o sistema. Além disso, é possível gerenciar as recargas (quando foram feitas, quem fez, quanta energia utilizou etc.) por meio de um aplicativo no celular. E mais: se houver disponibilidade de energia fornecida por painéis solares, a BMW Wallbox seleciona automaticamente essa fonte de eletricidade, proporcionando ainda mais economia no reabastecimento.

Miranda faz outra observação: a BMW Wallbox pode ser utilizada para recarregar veículos elétricos e híbridos de outras marcas sem necessidade de adaptação. Mas a grande vantagem do equipamento, segundo o executivo, é o preço competitivo. “Nós oferecemos a solução mais completa”, afirma. “Não existe equipamento similar com preço inferior ao nosso nem mesmo em sites na internet”, garante. Por fim, o executivo lembra que a BMW Wallbox possui garantia de dois anos. A instalação, quando realizada pelo profissional homologado pela empresa, possui o mesmo prazo. O equipamento pode ser adquirido em todas as concessionárias BMW e MINI do País.