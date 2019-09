Equipe econômica prepara medidas para cortar despesas em vez de afrouxar teto, diz secretário

BRASÍLIA - O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse ao Estado que a área técnica do governo está preparando medidas para efetivamente reduzir as despesas obrigatórias, como salários e Previdência, e garantir o acionamento dos chamados “gatilhos” para o cumprimento do teto de gasto sem que seja preciso abrandar a regra.

O teto é o instrumento de política fiscal que impede o crescimento das despesas de ano para o outro acima da inflação. Segundo Sachsida, é preciso aprimorar o acionamento dos gatilhos automáticos previstos na emenda que criou o teto de gastos. Entre as medidas está a proibição de reajustes (veja outras ao fim do texto). “Tem de fazer com que as despesas obrigatórias sejam efetivamente reduzidas”, disse. As principais despesas obrigatórias são o pagamento de pessoal e dos benefícios da Previdência (aposentadorias e pensões).

Em rápida conversa com a reportagem, Sachsida defendeu o teto de gastos e disse que ele não é o problema da gestão fiscal. “A causa do problema é o crescimento das despesas obrigatórias. Temos de combatê-las. Elas cresceram R$ 200 bilhões em três anos. Esse é o problema”, afirmou.

Leia mais: O vaivém das declarações de Bolsonaro sobre o teto de gastos

Em 2020, o volume de crescimento das despesas obrigatórias será de R$ 54 bilhões. O governo vai atacar os gastos com pessoal. “O ministro Paulo (Guedes, da Economia) deixou claro que é preciso rever as grandes contas do Orçamento. Pessoal é uma delas”, disse.

Sachsida declarou ainda que já está tudo claro com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, por meio do porta-voz, Bolsonaro disse que encomendou estudos a Guedes, para revisar a regra do teto de gastos, criada em 2016, pelo governo do ex-presidente Michel Temer. Depois de uma conversa com o ministro, Bolsonaro recuou da ideia e defendeu a manutenção do teto para evitar uma "rachadura em um transatlântico".

“Ele já colocou no Twitter. Ele concorda que o problema são as despesas obrigatórias”, afirmou o secretário. Para Sachsida, é fundamental o debate honesto do ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. "Em breve, não vai haver espaço para mais nada".

Temos que preservar a Emenda do Teto. Devemos sim, reduzir despesas, combater fraudes e desperdícios. Ceder ao teto é abrir uma rachadura no casco do transatlântico. O Brasil vai dar certo. Parabéns a nossos ministros pelo apoio às medidas econômicas do Paulo Guedes. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 5, 2019

Como mostrou o Estadão/Broadcast ontem, a fala do porta-voz caiu como um bomba entre os integrantes da equipe econômica, que vem defendendo publicamente a manutenção do teto como peça-chave para a recuperação da saúde financeira das contas públicas e recuperação da confiança nos rumos do País. Uma eventual mudança no teto poderia provocar baixas na equipe de Guedes.

O temor é que o aval para alteração na regra fosse interpretado pelos investidores como um sinal de afrouxamento fiscal, o que exigiria um prolongamento do esforço do ajuste fiscal. A aprovação da emenda em 2016 deu confiança aos investidores no rumo de correção da crise fiscal. O Estado revelou que a revisão do teto antes do prazo previsto na Constituição - em 2026 - foi defendida pela Casa Civil e por militares em reuniões da JEO (Junta de Execução Orçamentária). Guedes sempre foi contrário à ideia.

O que os gatilhos do teto proíbem?

Concessão de qualquer vantagem, aumento ou reajuste salarial para servidores;

Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação (por exemplo, a concessão de um aumento real no salário mínimo);

Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

Alteração de estrutura de carreira que aumentem o gasto;

Admissão ou contratação de pessoal, à exceção das reposições de cargos de chefia e direção (sem elevar despesa) ou das reposições de cargos efetivos que ficarem vagos;

Realização de concursos públicos, exceto para reposições de cargos efetivos que ficarem vagos;

Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação e outros benefícios;

Criação de nova despesa obrigatória;

Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como perdão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem alta nos subsídios;

Concessão ou ampliação de qualquer benefício tributário.

As três regras fiscais

O governo precisa cumprir três regras fiscais principais.

Meta fiscal

O resultado primário é calculado pela diferença entre as despesas do governo (com pagamento de pessoal, Previdência, custeio e investimentos) e as receitas com os tributos. Para este ano, o governo vai gastar mais que arrecadar - portanto, a meta permite um resultado negativo em até R$ 139 bilhões.

Teto de gastos

Criado no governo do ex-presidente Michel Temer, limita o avanço das despesas à variação da inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. De junho de 2018 a julho de 2019, esse índice ficou em 3,37%, porcentual que corrigirá o teto em 2020.

Regra de ouro

Impede o governo federal de se endividar para pagar despesas correntes, como salários, Previdência Social e benefícios assistenciais. A exceção é se o Congresso conceder uma autorização especial para emitir dívida e usar esse dinheiro para pagar aposentadorias, salários e Bolsa Família. Para o ano que vem, o governo vai precisar de um crédito extra de R$ 367 bilhões.