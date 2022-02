Erivaldo Gomes, da Economia, participa de live sobre processo de entrada do Brasil na OCDE

O Broadcast Live desta quinta-feira, 3, entrevista o secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes. Ele falará sobre o processo de entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organismo multilateral que tem sede em Paris, já foi chamado de “clube dos ricos” e é uma referência de padrões regulatórios para todo o mundo.

O Brasil fez a solicitação para fazer parte da entidade em abril de 2017, ainda no governo de Michel Temer, e desde então vem adequando seus procedimentos aos modelos da instituição. A abertura do processo foi decidida pelo conselho de ministros da OCDE na terça-feira da semana passada, 25, e outros cinco países também vão iniciar os trâmites - Argentina, Peru, Croácia, Romênia e Bulgária. De todos os candidatos, o Brasil é o mais adiantado, já que aderiu a 104 dos 251 instrumentos da Organização.

Gomes também conversará sobre outros assuntos econômicos internacionais de interesse do Brasil, como Mercosul, instituições financeiras multilaterais e extinção da Libor, entre outros.

As repórteres Célia Froufe e Lorenna Rodrigues conduzem a conversa.

Para assistir, acesse os canais da Agência Estado no Youtube, no Linkedin e no terminal Broadcast.