Ernane Galvêas, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, morre aos 99 anos

RIO - Ernane Galvêas, ex-presidente do Banco Central (BC) e ex-ministro da Fazenda, morreu aos 99 anos, na noite de quinta-feira, 23, no Hospital Samaritano de Botafogo, na zona sul do Rio, onde estava internado. Nascido em 1922, o economista completaria 100 anos em 1º de outubro próximo. O hospital não revelou a causa da morte.

Ao longo da carreira, Galvêas ocupou diversos cargos em diferentes equipes econômicas, desde a década de 1960. Do BC, foi presidente em dois mandatos separados, de 1968 a 1974 e de 1979 a 1980. No comando do Ministério da Fazenda, ficou de 1980 a 1985.

Também teve passagens pelo setor privado e era coordenador do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Era membro do Conselho Diretor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e da Academia Internacional de Direito e Economia. Galvêas ainda era presidente de honra da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).