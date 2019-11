Escalada do dólar pode afetar preços, empresas e cortes de juros

As altas do dólar — que fechou nesta terça-feira, 26, em uma nova máxima histórica, cotado a R$ 4,24, — preocupam importadores, que já estão refazendo contas e avaliando até quando vão conseguir evitar o repasse do aumento de custos ao consumidor. Do lado dos exportadores, no entanto, o clima é otimista e de promessa de redução da ociosidade nas fábricas.

A indústria farmacêutica, cujos insumos importados correspondem a 95% da matéria-prima usada pelo setor, o clima é de apreensão. As empresas trabalhavam com uma projeção de dólar na casa dos R$ 3,70 para o fim do ano e agora veem o custo de produção aumentar vertiginosamente.

“Como o setor está submetido ao controle de preços, a indústria farmacêutica não tem como repassar esses custos ao consumidor, e a alta do dólar afetará o resultado das empresas”, diz Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).

Mesmo com as pressões do câmbio, a Adega Alentejana, que traz vinhos da Europa, do Chile e da Argentina para restaurantes e supermercados, tem feito de tudo para não mexer na tabela de preços. Caso a moeda americana continue subindo, a empresa vai ser obrigada a elevar os preços no ano que vem, conta André Chicau, sócio da importadora.

“No começo do segundo semestre, a gente decidiu reforçar o estoque, já vendo que o dólar poderia subir. Foi isso que nos ajudou a não aumentar os preços. As vendas do ano estão boas, e projetamos um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado. As políticas econômicas do governo parecem estar no rumo certo, é a comunicação que muitas vezes não ajuda”, diz.

Dona da importadora de azeites e vinhos Sicilianess, Ana Salustiano diz que, apesar de as vendas este ano estarem melhores do que em 2018, o consumidor ainda está muito resistente a aumentos de preços e que a maioria das empresas prefere absorver as altas do câmbio a perder clientes.

“Os produtos começam a ficar fora do poder aquisitivo do consumidor. Quando ele sai para jantar, já tem uma ideia de quanto pode gastar. Se os importadores repassarem todos os custos, deixam de vender. O ano começou com otimismo, mas há muita especulação no ar. É preciso criar uma confiança maior para quem é de fora investir no Brasil.”

Algumas empresas, no entanto, não devem conseguir segurar os preços, mesmo com o risco de perder clientes. José Kovacs, sócio da C. Kovacs Indústria e Comércio, que fabrica 4 milhões de escovas de dente por mês, conta que a resina plástica, usada na fabricação do produto, responde por um terço do custo de produção. A matéria-prima é cotada em reais, mas, por derivar do petróleo, sente a alta do dólar.

Por enquanto, a fabricante tem 120 dias de estoque da matéria-prima e não vai ter de enfrentar pressões de custos, mas se a escalada do dólar persistir e a moeda e estabilizar acima de R$ 4, Kovacs diz que terá de reajustar os preços das escovas entre 5% e 8%. “Mesmo que não tenha espaço para aumentar, vamos subir. Não trabalho com prejuízo.”

Dependente de componentes importados, o setor de eletroeletrônicos avalia que, no médio prazo, caso o real continue se desvalorizando frente à moeda americana, as fabricantes brasileiras também terão de reajustar preços, já que o dólar alto impacta nos custos de produção das empresas.

“Se o cenário de alta perdurar por períodos mais longos, é provável que os produtos sofram alterações de preços e fiquem menos acessíveis aos consumidores”, diz José Jorge do Nascimento Júnior, presidente executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos (Eletros).

Vendas

Se o patamar mais alto da moeda americana preocupa quem depende de importações, alguns exportadores já fazem planos, caso o dólar se mantenha alto. Um dos exemplos é o setor calçadista, que tem no mercado externo uma fonte importante de negócios.

Antes da recessão, há cinco anos, só um terço da produção da calçadista gaúcha Tabita era vendido ao exterior. Com a crise e a perda de fôlego do mercado interno, a situação se inverteu: hoje, a empresa exporta, sobretudo para América Latina, Europa e Oriente Médio, 75% dos calçados que produz – e comemora o dólar mais favorável para exportar.

“O dólar mais alto acaba aumentando a competitividade das empresas brasileiras. Como os contratos são negociados com 90 ou 120 dias de antecedência, as próximas vendas já devem considerar uma faixa mais alta”, avalia Daniel Amorim, diretor da empresa. Como eles trabalham com poucos insumos importados, a alta do dólar é ainda mais benéfica para os negócios, conta.

A meta da fabricante agora é zerar a ociosidade herdada dos anos de crise, ainda em 20%. Caso o dólar continue mais favorável e o mercado interno comece a reagir com mais força, a empresa estuda reativar uma linha de produção que empregaria cerca de 120 pessoas.

O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) pondera que alguns segmentos, como o de tênis esportivos, dependem de insumos importados, que devem ficar mais caros agora. “Também é importante frisar que 85% do calçado produzido no Brasil é vendido no mercado interno. O melhor câmbio é o estável, que ajuda a fechar negócios.”