Espaço e versatilidade são destaques do Honda New City Hatchback

À venda desde fevereiro nas concessionárias Honda, o New City Hatchback marca a entrada da fabricante no segmento dos hatches. Os principais destaques do modelo são o ótimo espaço interno, a versatilidade e o design. Outros pontos que fazem do New City Hatchback um carro único são a segurança, o bom desempenho e a economia de combustível.

"O New City Hatchback é uma excelente alternativa ao Fit. Com o Magic Seat, que é um item de série não só na versão EXL, mas também na Touring, é possível elevar a capacidade de bagagem para 1.168 litros e transportar tanto objetos largos como compridos de uma maneira que nenhum outro concorrente consegue", afirma Ariel Mógor, líder de Projeto da Linha City.

Leia Também New City traz série de tecnologias de assistência ao motorista que deixa carro ainda mais seguro

O bom espaço para os ocupantes vem de um projeto que traz a maior relação entre comprimento e largura e a maior distância entre eixos em comparação com os concorrentes diretos do New City Hatchback. E seu design segue o estilo Standing on the Edge, com traços esportivos e reforçados pela carroceria encorpada e mais baixa e por duas linhas de LED nas lanternas traseiras.

Tecnologia e segurança

Com o New City Hatchback, a Honda passa a utilizar o sistema Sensing em modelos nacionais. "É o primeiro carro do segmento a contar com um pacote completo de tecnologias de segurança e assistência à condução, com funcionalidades presentes apenas em modelos de segmentos superiores", diz Mógor.

Ele recorda que o Honda Sensing usa como base as imagens de uma câmera instalada no alto do para-brisa. A tecnologia inclui cinco funções, como o ACC (Adaptive Cruise Control), que ajuda o motorista a manter na estrada uma distância segura do veículo à frente.

O Sensing traz também o CMBS (Collision Mitigation Braking System), que aciona os freios diante de um possível impacto contra ciclistas, pedestres e veículos que estejam parados, trafegando no mesmo sentido ou em sentido oposto, até à noite.

O LKAS (Lane Keeping Assist System) detecta as faixas de rodagem e ajuda o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação, fazendo correções no volante, enquanto o RDM (Road Departure Mitigation) detecta a saída da pista e ajusta a direção para evitar acidentes.

O Honda Sensing conta ainda com o AHB (Auto High Beam), que alterna o facho dos faróis entre alto e baixo quando surge um veículo em sentido contrário ou trafegando à frente.

A lista de itens de segurança do New City Hatchback inclui também assistente de estabilidade com controle de tração, assistente de partida em rampa, sistema de luzes de emergência, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), sistema Isofix para prender cadeirinhas infantis, alerta de pressão baixa dos pneus, câmera de ré e assistente para redução de pontos cegos.

Novo motor Honda 1.5

O New City Hatchback recebeu um novo motor Honda 1.5, agora com duplo comando de válvulas, além dos sistemas i-VTEC e VTC e da injeção direta de combustível. "Ele conta com novas tecnologias que lhe permitem oferecer a melhor relação de desempenho e eficiência de combustível do segmento", explica Ariel Mógor.

Esse motor produz 126 cavalos, 10 a mais que o anterior, e garantiu ao New City Hatchback a letra A no Programa Brasileiro de Etiquetagem: com gasolina, ele faz 13,3 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada; com etanol, 9,1 km/l em uso urbano e 10,5 km/l em rodovia.

O câmbio automático CVT com paddle shifts (borboletas) atrás do volante é outro item de série que oferece dirigibilidade excelente ao New City Hatchback. "Algumas melhorias foram aplicadas para aprimorar ainda mais a experiência de uso", revela Mógor.

Segundo o executivo, a nova transmissão oferece muita agilidade quando o motorista precisa de um desempenho esportivo, além de mais segurança, porque atua como freio-motor quando sua programação eletrônica "percebe" o motorista pisando nos freios para o carro não embalar em uma descida.

Novos bancos e muito conforto

A Honda aplicou nos bancos do New City Hatchback o Sistema de Estabilização Corporal. Essa tecnologia melhora o suporte do corpo e evita o esforço frequente para retomar a posição ideal. O revestimento é sempre de couro.

Todos os New City Hatchback recebem uma central multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A lista de itens inclui ainda ar-condicionado automático digital, botão de partida do motor, sistema de destravamento/travamento das portas por aproximação da chave e sensores de estacionamento traseiros (na versão Touring há também dianteiros).

Tanto na versão EXL como na Touring, o New City Hatchback traz oito cores possíveis: Branco Tafetá (pintura sólida); Azul Cósmico, Prata Platinum e Cinza Barium (metálicas); Branco Topázio, Preto Cristal, Vermelho Mercúrio e a inédita Cinza Grafeno (perolizadas).