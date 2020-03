Espanha anuncia plano de 200 bi de euros para conter impacto de coronavírus

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou em entrevista coletiva nesta terça-feira, 17, um pacote de 200 bilhões de euros para conter os impactos econômicos do coronavírus. Segundo ele, trata-se de um "decreto inédito". "Um plano de choque sem precedentes na história da Espanha democrática", afirmou.

Sánchez ressaltou a importância de que a população cumpra as normas do plano de emergência atualmente em vigor, de 15 dias, para restringir a circulação do vírus e reduzir os contágios. Segundo ele, a Constituição diz que o estado de emergência pode vigorar por 15 dias. Depois disso, a situação será "reavaliada", comentou, ressaltando que qualquer decisão estará avalizada pelos critérios científicos e para salvaguardar a saúde da população.