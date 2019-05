'Esperamos anunciar em 15 dias definição sobre fábrica da Ford no ABC', diz Doria

Na manhã desta quinta-feira, 23, em que anunciou a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico para a indústria, o governador de São Paulo, João Doria, disse que espera noticiar em 15 dias o não fechamento da fábrica da Ford no ABC. "Esperamos anunciar em 15 dias uma definição", afirmou.

A Ford anunciou em fevereiro que fecharia ao longo de 2019 as atividades da fábrica de São Bernardo do Campo. Após o anúncio, o governo do Estado passou a ajudar na busca por possíveis interessados com comprar a instalação para mantê-la em atividade e preservar os empregos. A Ford recebeu o interesse de algumas montadoras e, por enquanto, a Caoa é a que mantém negociação mais avançada.

Ao anunciar a criação de polos de desenvolvimento em São Paulo, Doria também defendeu a privatização do Porto de Santos, cujo processo, segundo ele, deve ser anunciado no segundo semestre pelo governo federal.

Polos industriais

Os 11 polos de desenvolvimento econômico para a indústria anunciados nesta quinta-feira, 23, são, segundo o governador João Doria, um conjunto de medidas para apoiar empresas que já estão em São Paulo. "Em financiamento, teremos linha da Desenvolve-SP e facilitaremos demanda junto ao BNDES", afirmou, durante anúncio no começo desta tarde.

Doria destacou posição "totalmente favorável" a medidas federais de simplificação tributária e unificação de impostos no âmbito de uma reforma tributária. "São Paulo não precisa de guerra fiscal para atrair investidores internacionais", afirmou. "Não fazemos, não faremos e não admitimos guerra fiscal", disse.

O governador também afirmou que as empresas anunciaram investimentos em São Paulo, mesmo antes da aprovação da reforma da Previdência. "Que virá", garantiu.