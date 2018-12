‘Esqueceram de Mim’ do Google tem DNA brasileiro

Um clássico de Natal – o filme Esqueceram de Mim, de Chris Columbus – retornou ao imaginário coletivo na semana passada em uma campanha publicitária. O “remake”, feito para vender o Google Home, aparelho que auxilia as pessoas em tarefas do dia a dia, foi protagonizado por Macaulay Culkin – o mesmo ator que, aos 10 anos, ficou conhecido mundialmente por interpretar o menino Kevin McCallister, que enfrenta dois ladrões ao ser deixado para trás por engano pela família nas festas de fim da ano.

Com 15 milhões de visualizações no YouTube até a última sexta-feira, o comercial de 1 minuto, que até agora foi exibido somente em meios digitais, foi a peça publicitária de maior impacto para o Google Assistente no ano de 2018, segundo a diretora global de marketing da divisão, a brasileira Flavia Simon.

A executiva, que trabalhou por oito anos no Google Brasil antes de ser transferida para os Estados Unidos, teve um papel fundamental na concretização do filme. “Não foi a campanha mais cara que produzimos este ano, mas foi a que teve o maior retorno sobre o investimento”, disse a executiva, em entrevista ao Estado.

Desenvolvida pela agência Arts & Letters, baseada no Estado americano da Virgínia, a campanha que resgatou o filme de 1990 – escrito e produzido por John Hughes, de outros clássicos da Sessão da Tarde, como Clube dos Cinco e A Garota de Rosa Shocking – foi idealizada e realizada em 35 dias, segundo a executiva. “Foi uma correria. Na semana passada, estávamos em Nova York ainda filmando.”

Depois a aprovação do roteiro, a equipe teve apenas cinco semanas para colocar em pé uma produção relativamente complexa, também do ponto de vista legal. Para utilizar a narrativa de Esqueceram de Mim, o Google teve de pedir autorização da 21st Century Fox, estúdio que produziu o filme e suas diversas sequências – uma delas, também estrelada por Macaulay Culkin. Neste ínterim, a equipe da agência também assegurou a contratação de Culkin.

Homenagem

O diretor Mike Warzin procurou o diretor do filme original para conversar sobre iluminação e marcações de cena. O objetivo era que o Macaulay adulto – ator que tem hoje 38 anos – reproduzisse as situações do primeiro filme: como as cenas em que Kevin se “barbeia”, em que pula na cama sozinho e em que consome macarrão com queijo e toma leite. Desta vez, no entanto, ele conta com o auxílio do Google Assistente para todas as tarefas que precisa realizar, como fazer compras, pedir pizza e despistar criminosos.

Embora a campanha fosse originalmente direcionada ao mercado americano, Flávia diz que a repercussão acima das expectativas acabou tornando o filme global. Nos Estados Unidos, o filme de 1 minuto chegará a redes de televisão americanas hoje, com exibições programadas até a véspera de ano novo. Diante da repercussão internacional, a campanha também chegará à TV de outros países onde o Google Home já é vendido, como a Inglaterra.

Um investimento em mídia no Brasil ainda não faria sentido, diz Flávia, pois o Google ainda não lançou o hardware por aqui. De acordo com a executiva, porém, algumas das tarefas que Kevin desempenha no filme podem ser realizadas pela função Assistente dos smartphones, já disponível no País.