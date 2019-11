Esquenta Black Friday 2019: lojas antecipam promoções para atrair mais clientes

A Black Friday deste ano acontece na próxima sexta-feira, 29, mas algumas lojas já começaram campanhas de Esquenta, antecipando suas ofertas desde o início do mês de novembro como forma de ganhar clientes e de passar na frente dos competidores em um dos períodos de compras mais disputados do varejo físico e comércio eletrônico do Brasil.

LEIA TAMBÉM > Consumidores brasileiros focam em smartphones na Black Friday 2019

A importância que a data ganhou no mercado brasileiro faz com que cada vez mais empresas embarquem nas promoções para garantir um fim de ano com alto faturamento. A consultoria Ebit/Nielsen realizou pesquisa de intenção de compras para a Black Friday e apontou que 89% das 4,1 mil pessoas entrevistadas no último mês de setembro deixaram de comprar um produto para aproveitar esse período da Black Friday.

"Se apropriar do nome Black é um importante chamariz para promoções fortes no mês", diz Fabio Carneiro, head comercial da Promobit, plataforma especializada em descontos e promoções. "Outro fator que influencia esse movimento é uma estratégia de muitos varejistas de adiantarem suas promoções para não terem que concorrer com players maiores e que conseguem trabalhar com uma margem menor."

Outro ponto destacado por especialistas é que a confiança do consumidor nas promoções oferecidas pelos lojistas nas semanas antes da Black Friday é maior do que as que surgem somente para a data. "A melhor forma para empresa se posicionar é ser transparente e mostrar, inclusive a mudança dos preços ao longo dos tempos”, afirma Albert Deweik, CEO da NeoAssist, consultoria de omnichannel, processo logístico que melhora a experiência do consumidor.

Para Entender Black Friday 2019: tudo o que você precisa saber Confira dicas e curiosidades sobre a maior campanha de vendas promocionais no comércio online e varejo físico do Brasil, que este ano ocorre no dia 29 de novembro.

Confira abaixo uma seleção de lojas que já estão antecipando suas ofertas para o esquenta na semana antes da Black Friday:

Latam

A companhia aérea começou um esquenta na sexta-feira, 22, a oferecer descontos diários em passagens, pacotes e pontos, além de pedir ao público nas redes sociais para escolher quais destinos devem entrar na promoção.

Mac

A rede canadense de produtos de beleza tem descontos de até 50% nos seus produtos nas lojas físicas e online, além de ganhar um prep + prime nas compras acima de R$ 299.

Netshoes

A loja de artigos esportivos está realizando o Black November e oferece descontos de até 80% em seus produtos, além de frete grátis em compras acima de R$ 99,99 e desconto progressivo para quem compra mais de dois itens.

Kiabi

A rede francesa de vestuário está fazendo a campanha Especial Black entre os dias 13 de novembro e 3 de dezembro onde oferece descontos de até 50% em roupas nas lojas físicas e também no online.

Casas Bahia

O Esquenta Black Friday realizado pela rede da Via Varejo oferece produtos com desconto nesta semana que antecede a data e fixou o preço máximo do frete em R$ 9,99.

Magazine Luiza

Está oferecendo promoções diárias, além da campanha de esquenta Toda Friday é Black no mês de novembro, onde apresenta uma seleção especial de produtos com descontos em seu aplicativo.

Americanas.com

A tradicional loja de departamento já está com um esquenta que oferecem descontos de até 60% em seu site, com a campanha Red Friday, além de cupons de desconto e promoções especiais para quem comprar pelo aplicativo da empresa.

Pão de Açúcar

O supermercado está oferecendo 30% de descontos em cervejas e 50% em outras bebidas alcoólicas e refrigerantes. Em todo os dias que antecedem a Black Friday uma seleção de produtos estarão com descontos variados no site.

Carrefour

A rede varejista francesa está com um Esquenta Black Friday com descontos de até 50% nos seus produtos, além de frete grátis e parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Boticário

Com descontos de até 60%, a rede de produtos de beleza Boticário também começou seu esquenta para a Black Friday com vários dos seus produtos em oferta no site e nas lojas físicas.

Mercado Livre

A plataforma de e-commerce está com a campanha Novembro Black onde apresenta produtos com até 70% de desconto e entrega expressa para a maior parte do Brasil.

Drogasil

A rede de farmácias começou a campanha Black Week e oferece descontos de até 50% em produtos variados como vitaminas, beleza e dermatologia, higiene, protetores solar e produtos infantis.