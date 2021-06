'Estadão' alcança 1 milhão de seguidores no LinkedIn e amplia presença nas redes sociais

O Estadão atingiu, nesta semana, a marca de 1 milhão de seguidores na rede social profissional LinkedIn. A marca vem para coroar o crescimento do jornal em todas as redes sociais - no total, são 14,7 milhões de pessoas acompanhando as notícias e publicações do Estadão. Na “virada digital” dos últimos dois anos, o jornal aumentou a publicação de conteúdos online e também a interação com os leitores em tempo real.

A rede social em que o Estadão tem o maior número de leitores é o Twitter, na qual o total de seguidores passa de 7 milhões. Em seguida vêm Facebook (3,76 milhões), Instagram (2 milhões) e o LinkedIn.

O jornal também está presente no site de vídeos YouTube (com 562 mil seguidores) e no app chinês TikTok (355 mil). Neste último, teve crescimento de mais de 230% somente no ano de 2021, sendo o jornal com mais seguidores na rede social no País.

"Esses resultados são reflexo da força da marca Estadão e mostram o engajamento da sociedade com nossos conteúdos em todas as plataformas", afirma o diretor de Jornalismo, João Caminoto.

Outra evidência do sucesso do jornal em novos formatos é o Drops, programa de notícias do Estadão transmitido pela ferramenta Stories, do Instagram. A atração teve, em média, 26 milhões de visualizações por mês em 2021. Em março, bateu recorde, com 46,1 milhões de views.

Mais digital, mas forte também no impresso

Além de novas marcas de audiência e relevância no digital, o Estadão também se consolidou, em maio, como o jornal líder em circulação impressa no País. Com circulação média de 76,4 mil exemplares por dia no mês passado, o jornal superou O Globo, do Rio de Janeiro, e o Super Notícia, de Minas Gerais, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Contando as circulações impressa e digital, conforme o Instituto Verificador de Comunicação (IVC), o Estadão possui hoje 232,1 mil exemplares pagos por dia.