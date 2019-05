'Estadão' amplia conteúdo sobre imóveis

O Estadão e a Moving criaram o projeto ‘Seu Imóvel’, plataforma que tem o objetivo de reforçar – nos meios impresso, digital e rádio – a criação de conteúdos e a prestação de serviços relacionados às tendências do mercado imobiliário. As informações poderão ser acessadas tanto por consumidores que querem comprar, vender, alugar ou investir quanto por empresas do setor, como incorporadoras, construtoras, imobiliárias e financeiras.

A plataforma incluirá conteúdo, serviços e ofertas. A seleção dos assuntos abordados pelo ‘Seu Imóvel’ será feita a partir dos termos mais pesquisados sobre o mercado imobiliário nos sites de busca da internet. A plataforma também funcionará como uma vitrine para as ofertas para aluguel e venda da Moving Imóveis.

De acordo com o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Paulo Pessoa, o ‘Seu Imóvel’, que terá todo o seu conteúdo aberto, deve ser encarado como uma vertical que envolve todas as plataformas da companhia. “O jornal sempre foi muito relevante no segmento imobiliário. Estamos fortalecendo esse ativo de maneira a abranger site, impresso e a Rádio Eldorado”, explica o executivo.

Tecnologia

Os leitores do ‘Seu Imóvel’ terão acesso a uma experiência personalizada. Com o uso de algoritmos exclusivos, a plataforma vai analisar o comportamento dos usuários, fornecendo informações relativas às suas necessidades.

“Entregaremos informações customizadas, permitindo uma experiência de acordo com o interesse do usuário”, diz Guilherme Paiva, diretor de publicidade para o mercado imobiliário do Grupo Estado. “Trata-se de um negócio de tecnologia que fornece conteúdo inteligente.”

A plataforma abraçará conteúdo, serviços e ofertas. A seleção dos assuntos abordados pelo ‘Seu Imóvel’ será feita pelos termos mais pesquisados sobre o mercado imobiliário nos sites de busca da internet e depois de sanadas todas as dúvidas, um atalho para o parceiro Moving – que tem como CEO Marcelo Belotti –, direciona o usuário para os imóveis disponíveis para compra ou aluguel. Complementando o serviço, a Moving disponibiliza um inventário robusto de ofertas qualificadas, ajudando o leitor na fase de pesquisa até o fim da jornada de decisão pela aquisição ou aluguel de um espaço, explica Paiva.

A página principal do ‘Seu Imóvel’ será “moldada” ao interesse de cada visitante. À medida que as pessoas voltarem ao site, verão com destaque notícias de maior relevância para o que estão buscando naquele momento. “As reportagens são pensadas com base no que a audiência está procurando. É a instrumentalização da tecnologia de ponta a ponta, da concepção à entrega”, diz a coordenadora de conteúdo da plataforma, Camila Caringe.

Além dos conteúdos produzidos pela equipe própria do ‘Seu Imóvel’, a plataforma também aproveitará reportagens dos cadernos Imóveis e Economia & Negócios, do Estadão. O site ainda trará recursos tecnológicos para que cada leitor fique sabendo rapidamente de informações relacionados ao seu perfil, como notificações, “chatbot” (ferramenta de bate-papo para tirar dúvidas de usuários) e ofertas da Moving.

‘New York Times’

Ao longo das próximas semanas, o ‘Seu Imóvel’ também passará a distribuir conteúdos em parceria com o The New York Times. A seção ‘Morar com The New York Times’ vai reunir artigos e vídeos produzidos originalmente pelo jornal norte-americano traduzidos para o português.