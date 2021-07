Estadão Blue Studio Express oferece conteúdo para pequenas e médias empresas

Todas as companhias e marcas precisam se comunicar com o seu público. E isso não é diferente para as pequenas e médias empresas. Conteúdo de qualidade é o que garante uma conexão direta com os clientes. E, para atender essa demanda, nasce o Estadão Blue Studio Express. Trata-se de uma plataforma de produção de conteúdo para abastecer os canais proprietários da empresa ou da marca, além de oferecer a possibilidade de publicação também dentro dos canais digitais do Estadão, em formato de branded content.

É um serviço totalmente online e intuitivo, no qual a empresa pode escolher um pacote de conteúdo e adicionar a divulgação, impactando parte da audiência qualificada do Estadão. A partir do momento da compra, toda a interface é feita por meio da plataforma: briefing, discussão de pautas e aprovação dos textos.

O Blue Studio Express tem uma equipe dedicada à produção dos projetos de marcas e vai criar o conteúdo de acordo com o perfil da empresa. Em toda essa jornada, os empreendedores terão constante acesso aos números da audiência alcançada. Em um cenário repleto de inovações tecnológicas, opções e mudanças no mundo dos negócios, o conteúdo de alto valor agregado, somado às técnicas avançadas de marketing de conteúdo e SEO, tem cada vez mais importância.

As empresas podem adquirir os serviços por meio de pacotes por assinatura semestral ou anual e com preços acessíveis e descontos progressivos. Divididos em Bronze, Prata e Ouro, cada proposta inclui uma quantidade determinada de conteúdo. O empreendedor também adiciona o pacote de divulgação que mais dialoga com a sua estratégia.

As dúvidas podem ser tiradas diretamente no site do Estadão Blue Studio Express, no endereço https://bluestudioexpress.estadao.com.br/

Abaixo, o passo a passo para escolher o melhor para a sua empresa ou marca:

Antes de mais nada, escolha o seu pacote, entre as três opções abaixo

Pacote Conteúdo Bronze: inclui 4 conteúdos por mês, com 1.000 palavras cada um. Produzidos com as melhores práticas de SEO. Um desses conteúdos pode ser publicado nas plataformas do Estadão. O empreendedor vai pagar R$ 1.350 por mês. É indicado para quem quer começar o seu marketing de conteúdo digital com segurança.

Pacote Conteúdo Prata: este pacote inclui 6 conteúdos por mês, com 1.000 palavras cada um. Também são produzidos com as melhores práticas de SEO. Neste pacote, 1 conteúdo é publicado nas plataformas digitais do Estadão todo mês. Neste plano, o desembolso é de R$ 1.875 por mês. Este pacote é para as empresas que querem construir sua marca no mercado.

Pacote Conteúdo Ouro: este pacote é voltado para as empresas que buscam um grande impacto de marca. Prevê a produção de 8 conteúdos por mês, com 1.000 palavras cada um. Toda a produção segue as melhores práticas de SEO. Neste plano, 2 conteúdos vão para as plataformas digitais do Estadão todo mês. O preço deste pacote é de R$ 2.375 por mês.

Depois de escolher o pacote de conteúdo, o próximo passo é acrescentar a divulgação. Isso significa que você pode escolher quantos impactos o seu conteúdo terá nas plataformas digitais do Estadão. Há três opções e elas podem ser incluídas em qualquer um dos planos de conteúdo:

50 mil visualizações: para escolher este montante, o empreendedor acrescenta R$ 750 por mês ao pacote de conteúdo;

100 mil visualizações: neste caso, deve-se somar R$ 1.500 por mês ao pacote de conteúdo escolhido;

200 mil visualizações: para este volume, o cliente pagará mais R$ 3.000 por mês, somado ao pacote de conteúdo.

Após escolher o seu pacote, o empreendedor poderá escolher a melhor maneira para fazer o pagamento: PIX ou boleto. Depois de escolhido, ele será contatado pelo nosso time e receberá as instruções para pagar.

Ao assinar o pacote, o empreendedor também irá preencher um relatório com as principais informações da marca, para que o Blue Studio Express sugira os temas mais relevantes para textos ligados à empresa.

Assim que as sugestões da equipe do Blue Studio Express são aprovadas, a equipe já começará a produzir conteúdo. Tudo será enviado ao cliente para revisão e aprovação antes da publicação final – seja no site da própria marca ou no portal do Estadão. A empresa pode usar o conteúdo em outros canais digitais, como blogs, redes e intranet.

O site do Blue Studio Express oferece ainda um “tira-dúvidas” para os empreendedores. Além disso, um canal de comunicação direta também está disponível para questões mais específicas. Os clientes podem falar com o nosso time também via WhatsApp.