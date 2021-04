Estadão Blue Studio, nova área de projetos especiais do jornal, terá foco em resultados

O Estadão lança hoje o Estadão Blue Studio, nova área de projetos especiais do jornal. Com foco em performance e resultados, a operação desenvolverá soluções publicitárias inovadoras e criativas para agências e anunciantes. O Estadão Blue Studio substituirá o Media Lab Estadão. A reformulação faz parte do processo de transformação digital do Grupo Estado, iniciado há cerca de 18 meses.

Segundo Daniel Canello, diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio, não se trata apenas de um rebatismo do projeto. “É uma mudança também da forma pela qual pensamos os projetos. Com o Estadão Blue Studio, vamos nos estruturar para desenvolver trabalhos mais pragmáticos, com foco em resultados, na performance para o anunciante. Essa é a grande alteração”, afirma.

O Estadão Blue Studio continuará a oferecer projetos customizados multiplataforma (podcast, digital, mídias sociais, eventos, impresso, rádio), branded content (conteúdo de marcas), eventos e publicações.

Com o lema “conteúdo de alta performance”, a área realizará o gerenciamento das métricas e indicadores de acordo com os resultados esperados pelo cliente. Além disso, trabalhará com maior atenção ao pós-venda, momento que engloba a avaliação dos resultados e a proposição de novas ideias.

“A criação do Estadão Blue Studio é um marco em nossa trajetória de transformação digital e representa um grande avanço em nossa atuação no mercado publicitário”, comenta Francisco Mesquita, diretor-presidente do Grupo Estado. “A plataforma surge para idealizar e executar soluções criativas, inovadoras e que, efetivamente, gerem valor para as marcas de nossos parceiros.”

Outros diferenciais do Estadão Blue Studio serão a intensificação do uso de dados para o embasamento dos projetos e o posicionamento do cliente no centro de tudo desde o momento da concepção da proposta.

Credibilidade e resultado

O objetivo do trabalho do Estadão Blue Studio é unir credibilidade e resultado em seus projetos de parceria com o mercado publicitário. “O que há de melhor historicamente no Estadão é a sua reputação e a sua qualidade em produção de conteúdo.

Juntamos isso com performance, com resultado, que é o que o mercado publicitário demanda. Vamos produzir conteúdo com a reputação da nossa marca, entregando performance. São conteúdos pensados para trazer resultado para o cliente lá na ponta. Seja qual for o resultado desejado”, destaca Canello.

Trabalho em conjunto. O Estadão Blue Studio funcionará com duas diretorias. A diretoria de criação e planejamento será responsável pela criação de projetos e propostas comerciais, pelo pré-venda e pelo desenvolvimento de novos formatos.

Ancorados em análise de dados, os projetos serão concebidos já com a preocupação com os resultados esperados pelo cliente, em um contexto multiplataforma.

Já a diretoria de conteúdo e operações terá a missão de implementar os projetos, sendo responsável pela qualidade de sua execução, e deverá realizar um pós-venda consistente e efetivo.

“Com o Estadão Blue Studio, estaremos ainda mais conectados com nossos clientes, entregando resultados para as marcas por meio de projetos pensados 360 graus. A nova operação de publicidade inaugura uma era de projetos data driven, inteligentes e inovadores”, afirma Paulo Pessoa, diretor executivo de publicidade do Grupo Estado, área que engloba o Estadão Blue Studio.