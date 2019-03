‘Estadão’ define finalistas para Mídia do Ano

O Estadão revelou na terça-feira, 12, os finalistas para o prêmio Mídia do Ano – uma das categorias da 5.ª edição do Prêmio “Desafio Estadão Cannes”. Os três profissionais foram escolhidos por um comitê interno do jornal, com o auxílio de profissionais do setor. Os três finalistas da edição de 2019 são: Francisco Custódio, diretor-geral de mídia da Africa; Gláucia Montanha, diretora-geral de mídia da Y&R; e Paulo Ilha, vice-presidente de mídia da DPZ&T.

A votação para a escolha do vencedor ocorrerá de 15 a 31 de março e será aberta apenas a profissionais de mídia cadastrados no mailing do Estadão. O resultado será divulgado na primeira semana de abril.

O Mídia do Ano ganhará uma viagem para o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade 2019, incluindo passagem aérea, hospedagem e registro no evento, que tem o Estadão como representante oficial no Brasil.

No fim de fevereiro, foram revelados os vencedores em outras quatro categorias. O vencedor na premiação dedicada ao mercado imobiliário será divulgado no início de junho.