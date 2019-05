'Estadão' e Abag realizam Fórum de Inovação no Campo nesta quarta-feira

RIBEIRÃO PRETO - O Estadão e a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) realizam, nesta quarta-feira (1º), durante a Agrishow, o Fórum de Inovação no Campo. O evento, gratuito, será na arena do conhecimento, das 12h30 às 16 horas, e terá abertura do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, e do prefeito do município paulista, Duarte Nogueira.

Palestras de representantes do setor vão abordar a formação digital no campo, o impacto da tecnologia de criptomoedas no agronegócio e da agricultura digital na cadeia de alimentos. O fórum terá a participação do secretário de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, com a palestra especial Agenda Nacional de Produtividade e Competitividade.