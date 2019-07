‘Estadão’ é homenageado pela Associação Comercial de SP

O Estadão recebeu na noite de quinta-feira, 4, em cerimônia na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o colar Carlos de Souza Nazareth, em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. O jornal foi representado pelo diretor-presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto. Também foram homenageados com o colar o presidente da Fundação Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, ex-presidente do banco, e o coronel Luiz Eduardo Pesce de Arruda, membro do comitê de civismo e cidadania da ACSP.

“Esse é um evento que marca uma irmandade entre o Estadão e a Associação Comercial de São Paulo desde suas origens. Essa irmandade é baseada em valores, principalmente em defesa da democracia e da livre iniciativa”, disse Francisco Mesquita Neto.

O evento é organizado desde 2002 pelo comitê de civismo e cidadania da Associação Comercial. A cerimônia de entrega do colar celebra o aniversário do Movimento Constitucionalista de 1932 por meio de homenagens a pessoas e instituições que tenham prestado serviços relevantes à sociedade.

A premiação é também uma homenagem a Carlos de Souza Nazareth, que, em 1932, era presidente da ACSP e participou das tentativas de diálogo com o governo federal, reivindicando respeito a São Paulo e à autonomia do Estado, o que vinha sendo negado pelo então presidente Getúlio Vargas. À época, Vargas revogou a Constituição e centralizou a administração política e econômica do País.

Quando todas as possibilidades de diálogos foram esgotadas, Carlos de Souza Nazareth acabou preso e exilado.