Estadão e Promobit lançam índice sobre promoções de Black Friday

A menos de uma semana da Black Friday, o Estado divulga, até a data do evento, no dia 23, o índice com porcentual de ofertas consideradas verdadeiras na plataforma de compartilhamento de anúncios Promobit. No primeiro balanço divulgado nesta semana, que engloba do dia 1.º até o dia 15, as promoções compartilhadas e que foram consideradas verdadeiras ficaram abaixo dos 60% apenas em um dia. Em alguns casos, esta proporção chegou a ultrapassar a casa dos 70% de aprovação.

O Estado acompanha os dados de promoções referentes à Black Friday no aplicativo da startup Promobit, que reúne sugestões de anúncios compartilhadas pelos usuários da plataforma. Os anúncios são aprovados quando considerados verdadeiros, após checagem. O índice reflete a taxa de anúncios aprovados sobre o total de anúncios feitos.

O dia que mais houve promoções confiáveis foi sexta-feira, 9, em que 76% dos anúncios foram aprovados. Já o pior quadro foi na quarta-feira, 7, em que a aprovação foi de apenas 59%. Na quinta-feira, 1, chegou a 71%, na sexta-feira, 2, o índice bateu 64%, foi a 67% no sábado, 3, permanecendo no mesmo número domingo, 4. Na segunda-feira e terça-feira, 5 e 6, variou entre 68% e 66%, caiu para 59% na quarta, 7, subiu para 67%, quinta, 8, e, na sexta, 9, foi a 76%, atingindo o pico do período analisado. Depois disso, começou a cair a partir de sábado, 10, quando foi para 69%, 66%, no domingo, 11, e 63%, na segunda, 12. Terça, 13, registrou 66%, enquanto que quarta,14, teve 72% e 74% na quinta-feira, 15, último dia do levantamento.

As taxas são divididas em aprovadas (quando são boas e verdadeiras), bloqueadas (quando são falsas e fraudulentas), e duplicadas (quando o mesmo anúncio é publicado mais de uma vez). Quando são bloqueadas e/ ou duplicadas são consideradas como negativas e não são aprovadas.

De acordo com o editor de conteúdo da Promobit, Willian Oliveira, “a partir de 60% de aprovação ao dia já pode ser considerado um bom número.”

Acesso liberado

O Estado vai liberar aos leitores todo o conteúdo de seu portal durante a edição da Black Friday de 2018, que acontece no dia 23 de novembro. A cobertura especial vai começar na meia-noite do dia 23 e permanecerá até 0h01 de 24 de novembro.

Os leitores vão contar com cobertura em tempo real, transmisões ao vivo dos repórteres da editoria de economia e informações exclusivas desta que é a principal temporada de compras do ano no Brasil, atrás apenas do Natal.