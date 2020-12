‘Estadão’ entrega prêmio Empresas Mais 2020

O Estadão entrega nesta quinta-feira, 10, o Prêmio Empresas Mais 2020, que reconhecerá as companhias que tiveram os melhores resultados financeiros entre 2016 e 2019. Em sua sexta edição, o prêmio será transmitido nas redes sociais (Facebook, Youtube, Twitter e LinkedIn) do Estadão e no site do jornal a partir das 9h. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participa da abertura do evento.

Desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e a Austin Rating, o prêmio analisou os balanços de 3.150 companhias para definir as que tiveram o melhor desempenho em cada segmento de atuação. Também serão premiadas as empresas com melhor governança e mais inovadoras.

Após a premiação, será realizado um debate com o tema: "2021: o novo ano 1. A hora e a vez das empresas sustentáveis, diversas e flexíveis", que também será transmitido online. Participam da conversa sobre o futuro das empresas no cenário pandêmico e pós-pandêmico a presidente da G2Capital, Camila Farani, a diretora de pessoas, comunicação, marketing e sustentabilidade da B3, Ana Buchaim, a economista Zeina Latif, o professor e pesquisador da Escola Brasileira de Educação Pública e Empresas (Ebape-FGV) Marco Tulio Zanini e o coordenador do Laboratório do Futuro (COPPE/UFRJ) e sócio fundador da LABORe, Yuri Lima. A mediação será da jornalista do Estadão, Vera Magalhães.