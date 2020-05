'Estadão' faz entrevista ao vivo com o presidente da CVC nesta quinta-feira, às 14h

O convidado desta terça-feira, dia 19, da série de entrevistas ao vivo "Economia na Quarentena" é o presidente da CVC, Leonel Andrade. A série mostra como bancos e empresas estão lidando com as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia de coronavírus. A live começa às 14h, no site e nas principais redes sociais do Estadão.

Andrade vai falar sobre como a CVC está atravessando o período mais agudo da crise e como as agências de turismo podem sobreviver em tempos de pandemia.

Veja outras entrevistas da série:

