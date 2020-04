'Estadão' faz entrevista ao vivo com presidente da JHSF às 14h

O convidado desta terça-feira, 7, da série de lives sobre como grandes empresas estão lidando com a crise do novo coronavírus é o presidente da JHSF, Thiago Alonso de Oliveira.

Thiago vai falar sobre as preocupações dos setores de hotelaria e de shopping centers com o cenário de crise econômica gerado pela pandemia que afeta todo o mundo. A JHSF é referência no segmento de luxo no País e é dona de marcas como Fasano e Cidade Jardim.

A live começa às 14h, no site do Estadão.