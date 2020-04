'Estadão' faz entrevista ao vivo com presidente da Stone nesta terça, às 17h30

O convidado desta terça-feira, 14, da série de lives sobre como grandes empresas estão lidando com a crise do novo coronavírus é o presidente da Stone, Augusto Lins. A empresa, conhecida pelas maquininhas de cartão de crédito e débito, ganhou força no mercado após captar mais de US$ 1 bilhão em sua abertura de capital na Nasdaq, bolsa de tecnologia de Nova York.

Lins vai falar sobre as preocupações com as pequenas e médias empresas no cenário de crise econômica gerado pela pandemia que afeta todo o mundo. A Stone também começou a oferecer, no fim de 2019, a opção de conta digital a PMEs, ampliando seu escopo de atuação.

A live começa às 17h30, no site do Estadão.