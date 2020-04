'Estadão' faz entrevista ao vivo com presidente da Suzano nesta quinta-feira, às 14h

O convidado desta quinta-feira, 16, da série de entrevistas ao vivo Economia na quarentena é o presidente da Suzano, Walter Schalka. A série mostra como as empresas estão lidando com as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia de coronavírus. A live começa às 14h, no site do Estadão.

A Suzano faz parte de um grupo de grandes empresas do País que lidera o movimento 'Não demita'. Essa ação visa a preservar os empregos durante a crise do coronavírus.

