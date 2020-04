'Estadão' faz entrevista ao vivo com presidente do grupo São Martinho às 14h

O convidado desta quarta-feira, 8, da série de lives sobre como grandes empresas estão lidando com a crise do novo coronavírus é o presidente do grupo São Martinho, Fábio Venturelli.

Venturelli vai falar sobre as preocupações do setor sucroalcooleiro com o cenário de crise econômica gerado pela pandemia que afeta todo o mundo. O grupo São Martinho é um dos maiores grupos do agronegócio brasileiro.

A live começa às 14h, no site do Estadão.