Estadão Incentiva lança nova fase com oferta especial para universitários

Programa voltado à aproximação do público jovem com informação confiável e de qualidade, o Estadão Incentiva chega agora a uma nova fase. A partir desta terça-feira, 27, a iniciativa de gamificação do jornal passa a oferecer assinaturas digitais com descontos exclusivos a universitários. Os usuários já inseridos no projeto seguem com as condições inalteradas.

Ao assinarem o Estadão Incentiva, estudantes de graduação terão acesso não só a reportagens publicadas pelo Estadão, mas a materiais específicos — como a newsletter Incentiva, enviada toda terça-feira, e os e-books, produzidos pela redação do jornal. Focados em temáticas universitárias, estes últimos são disponibilizados quando novos níveis são destravados dentro do game.

As atividades na plataforma interativa acontecem como se o leitor estivesse num jogo: a cada interação com o jornal, ele soma pontos por seu engajamento e avança de fase — podendo figurar inclusive no ranking dos que mais interagem com os conteúdos. Ao cumprir uma quantidade determinada de tarefas, o jogador consegue ‘passar de fase’ e renovar os descontos por até um ano. Caso não cumpra as metas do mês, o usuário perde uma das três ‘vidas’ com as quais começa o jogo.

“Esta segunda fase do Incentiva reforça o compromisso do Estadão de levar informação de qualidade aos leitores mais jovens. O jornalismo profissional é o melhor caminho para ajudar a sociedade no combate à desinformação”, destaca João Caminoto, diretor de Jornalismo do Grupo Estado.

O Estadão Incentiva não só aproxima jovens estudantes do jornal, como também oferece materiais direcionados a esse público. Em pouco mais de três meses, o programa já elaborou reportagens sobre cursos de pós-graduação, ferramentas que podem ajudar nos estudos, cultura do cancelamento, O Auto da Compadecida, o jogo Among Us, entre outros temas. A iniciativa também produz o Tá Sabendo?, quiz semanal criado para que os leitores testem seus conhecimentos sobre o noticiário da semana.

Além disso, o Estadão tem lançado, de forma contínua, novos projetos que são úteis ao público universitário. Um exemplo é o Sua Carreira, cobertura multiplataforma que oferece ao leitor reportagens especiais, podcasts, vídeos explicativos, lives e conteúdos especiais para LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook.

Conheça melhor o Estadão Incentiva

Surgido a partir de um treinamento para a redação do jornal, o Estadão Incentiva foi elaborado com o apoio do Google e é destaque de inovação. Em 2019, ainda sob o nome de Gamificação para a Educação, o projeto venceu a 1ª edição do Desafio de Inovação da Google News Initiative na América Latina. O lançamento para o público ocorreu em 1º de julho deste ano e foi sucesso imediato entre os estudantes universitários.

“O Estadão evoluiu, somos uma multiplataforma de acesso à informação que permite interação aberta em todos os nossos canais de comunicação. Este projeto é uma ferramenta de transformação social, pois contribui para que muitos jovens estudantes tenham acesso a conteúdos exclusivos e confiáveis”, afirma Adriana Noguti, gerente de Comunicação e Marketing do Estadão. “Nosso propósito é impactar positivamente a sociedade e contribuir para a construção de uma nova era. Por isso, te convidamos: vem pensar com a gente!”

Saiba como participar do game

A segunda fase do Estadão Incentiva oferece ofertas especiais a estudantes universitários nas assinaturas digital básica, a R$ 4,90 por mês, ou a digital completa, a R$ 8,90 por mês. Depois de optar por uma delas, o usuário deve preencher o formulário de cadastro e informar os dados educacionais e de pagamento.

Ao final desse processo, quando o cadastro é validado, o estudante passa a ter um perfil na plataforma do Estadão Incentiva. Nela, constam informações como prêmios conquistados, desempenho nas atividades do portal e links diretos para quizzes.

A assinatura é efetivada pelo site https://assine.estadao.com.br/incentiva e a plataforma do jogo pode ser acessada em meu.estadao.com.br, portal exclusivo do Estadão para autoatendimento.