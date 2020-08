'Estadão' investe em cobertura multiplataforma sobre Retomada Verde

A interação e a conversa com os leitores nas redes sociais são pilares do projeto Retomada Verde. O jornal terá estratégias de engajamento específicas para cada rede social.

No Facebook, o grupo que antes era dedicado apenas à discussão sobre coronavírus será ampliado com a inclusão de temas de meio ambiente e sustentabilidade. Criada em abril, a comunidade de 4,6 mil membros poderá continuar a esclarecer dúvidas sobre a pandemia com os médicos Jáder Freitas e Renato Grinbaum, que prestam o serviço de forma voluntária aos leitores do Estadão.

Rebatizado de Vem Pensar com a Gente, o grupo vai funcionar como um canal de interação direto com os repórteres envolvidos na cobertura sobre sustentabilidade e também com o time das redes sociais do Estadão.

No TikTok, o #DesafioVerde convida nossos seguidores a mostrar o que têm feito para ajudar o planeta. Os perfis do jornal vão republicar os melhores vídeos que trazem atitudes sustentáveis, como apagar as luzes ao sair dos cômodos e poupar água na hora de lavar a louça, entre outros. Vale mostrar o que você tem feito com as famosas “dancinhas” características da rede, cantando uma música ou usando mímicas, por exemplo. O importante é ser criativo e participar com a hashtag da campanha. Também será possível participar através do recurso Reels, do Instagram.

O Drops vai ganhar edições especiais sobre meio ambiente e sustentabilidade ao longo das próximas semanas, em espaço fixo dedicado à Retomada Verde. O LinkedIn vai trazer enquetes e lives com a participação dos editores do LinkedIn Brasil, além de destacar os conteúdos no boletim diário distribuído pela manhã aos usuários da rede social.

No Twitter, o #EstadaoExplica responde em vídeo as principais dúvidas dos leitores às quintas-feiras, indicadas em enquetes na própria rede.