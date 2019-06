‘Estadão’ lança novo podcast diário

O Estadão estreia nesta segunda-feira, 10, um novo podcast, que ficará disponível todos os dias, sempre às 5h, para os leitores no site do jornal e em todas as plataformas de áudio da web, como Spotify, Deezer e iTunes. O Notícias no seu Tempo tem a proposta de ser um resumo diário da edição do Estadão para que as pessoas possam acessar de forma prática a informação necessária para começar o dia. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o jornal e a Ford.

Ao contrário de outros podcasts de caráter mais opinativo, o projeto desenvolvido a quatro mãos entre o Estadão e a Ford – que vai usar o conteúdo para o lançamento do novo Ford Edge ST – tem a função de prestar um serviço ao consumidor, diz o diretor da unidade de negócios de mobilidade do Grupo Estado, José Alves. “O objetivo é que o consumidor gaste pouco tempo para ficar bem informado. É o produto ideal para ser consumido no trajeto entre casa e trabalho”, afirma o executivo, lembrando que todas as edições poderão ser acessadas sem necessidade de assinatura.

Além do podcast completo, que será elaborado por uma equipe própria de jornalistas, o consumidor também terá disponíveis as versões por editorias – ao todo, os conteúdos serão separados em dez áudios de dois minutos de duração cada um. A escolha será do leitor: ele poderá ir direto aos assuntos que lhe interessam – como economia e política, por exemplo – ou então ouvir as notícias de todas as áreas, conforme a curadoria do Grupo Estado.

O Notícias no seu Tempo surgiu a partir de um pedido da Ford, que buscava uma solução em áudio para a o lançamento do novo veículo. “Achamos que um produto editorial seria mais forte do que uma ação voltada somente à marca”, explica Alves. Ele acrescenta que o podcast passará a fazer parte da grade fixa de áudios do Estadão, que inclui alguns dos produtos líderes de audiência no segmento, como o pioneiro Estadão Notícias, que tem patrocínio da XP Investimentos e contabiliza mais de 4,5 milhões de downloads desde o lançamento, há dois anos.

Para o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Paulo Pessoa, os podcasts estão sendo descobertos por anunciantes como um conteúdo que oferece algo muito em falta hoje: a retenção da atenção do espectador por um período mais longo. “É um produto que está ganhando mais relevância e que começa a crescer dentro do mercado”, diz Pessoa. “É um segmento muito novo e com muito potencial para crescer.”