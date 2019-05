‘Estadão’ lança novo site voltado ao setor imobiliário

O Estadão lança nesta quinta-feira, 16, o ‘Seu Imóvel’, site de conteúdo e serviços voltados ao mercado imobiliário. O objetivo da nova plataforma é tirar dúvidas e garantir uma experiência personalizada aos consumidores que desejam comprar, vender ou alugar um imóvel em São Paulo. Com o uso de algoritmos exclusivos, o ‘Seu Imóvel’ vai analisar e entender os usuários – e, dessa forma, fornecer conteúdo direcionado às suas necessidades.

A página principal do Seu Imóvel deverá garantir, graças à tecnologia, uma experiência customizada a cada leitor. À medida que as pessoas voltarem ao site, poderão ver com destaque notícias de maior relevância para o que estão buscando naquele momento. “Entregamos informações customizadas, permitindo uma experiência de acordo com o interesse do usuário”, explica Guilherme Paiva, diretor de publicidade para o mercado imobiliário do Grupo Estado e responsável pelo projeto. “Trata-se de um negócio de tecnologia que fornece conteúdo inteligente.”

Além dos conteúdos produzidos pela equipe própria do Seu Imóvel, a plataforma também aproveitará reportagens dos cadernos Imóveis e Economia & Negócios, do Estadão. O site ainda trará recursos tecnológicos para que cada leitor fique sabendo rapidamente de informações relacionados ao seu perfil, como notificações, “chatbot” (ferramenta de bate-papo para tirar dúvidas de usuários) e ofertas. Todo o conteúdo do novo site será aberto.

Nas abas “Aluguel”, “Compra”, “Guia de Bairros”, “Minha Casa Minha Vida” e “Notícias”, o leitor conseguirá encontrar informações sobre as particularidades de cada bairro da capital paulista, como preço médio do metro quadrado, opções de lazer e perfil da vizinhança, e também dados sobre questões práticas, como opções de financiamento para imóveis e os impostos que incidem sobre uma transação imobiliária.

Conteúdo e serviço. Ao contrário dos sites que têm foco na oferta, a plataforma abraçará a missão de agregar conteúdo e serviço. A seleção dos assuntos abordados pelo Seu Imóvel será feita pelos termos mais pesquisados sobre o mercado imobiliário nos sites de busca da internet. “Desde a sua base, as reportagens são pensadas no que a audiência está procurando. É a instrumentalização da tecnologia de ponta a ponta, da concepção até a entrega”, conta a coordenadora de conteúdo, Camila Caringe.

Segundo o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Paulo Pessoa, o Seu Imóvel deve ser encarado como uma vertical: um agregador de assuntos de um mesmo setor – algo que, em sua visão, era uma lacuna no mercado de imóveis. “O jornal sempre foi muito relevante no segmento imobiliário. Estamos fortalecendo esse ativo de maneira a abranger site, impresso e a Rádio Eldorado”, explica.

‘The New York Times’

Ao longo das próximas semanas, o Seu Imóvel também passará a distribuir conteúdos em parceria com o The New York Times. A seção Morar com The New York Times vai reunir artigos e vídeos exclusivos, traduzidos em português, produzidos originalmente pelo jornal norte-americano.