Estadão lança podcast 'Vozes da Retomada Verde'

As jovens lideranças em defesa do meio ambiente e os maiores especialistas sobre o tema são os protagonistas da série Vozes da Retomada Verde, que estreia hoje. O lançamento faz parte do projeto desenvolvido pelo Estadão para mostrar como economia e preservação podem se integrar na recuperação global pós-pandemia. Os episódios vão estar disponíveis sempre às quartas-feiras, aqui no site do Estadão e nas principais plataformas de podcast.

São quatro episódios, idealizados para abordar diferentes aspectos da Retomada Verde: meio ambiente, questões urbanas, atuação política e ações econômicas. A série tem apresentação da jornalista Giovana Girardi, especialista em ciência e meio ambiente, e conta com repórteres em São Paulo, no Rio, em Brasília e em Washington.

A primeira parte da série, que você ouve hoje, explica o que é a Retomada Verde, que vem sendo discutida nos Estados Unidos, na Europa e agora também no Brasil. E deixa claro o impacto das mudanças climáticas tanto no meio ambiente quanto nas cidades, tanto na fauna e na flora quanto na vida das pessoas.

Também destaca a trajetória de Catarina Lorenzo, a baiana de 13 anos que é uma dessas novas vozes do ativismo no Brasil. No ano passado, a surfista que já viu de perto a morte dos corais, como efeito do aquecimento, discursou no Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças ao lado da sueca Greta Thunberg e outros jovens ambientalistas. O grupo também assinou uma denúncia contra o Brasil e outros quatro países na ONU.

“Minha expectativa para o futuro é que nós, humanos, e o meio ambiente vivamos em equilíbrio”, contou Catarina, que faz parte de movimentos como Green Kingdom, Heirs to Our Oceans e SOS Vale Encantado, e é fundadora do projeto Eco Club Sustentare, na Bahia. “O equilíbrio é a forma de a gente viver em bem-estar, de a gente viver com um futuro certo, um futuro justo para todos.”

O episódio de estreia ouviu ainda o consultor ambiental americano Andrew Winston, autor de livros como Green to Gold, The Big Pivot e Green Recovery, que mostram como empresas podem ter no meio ambiente uma forma de inovar e crescer. “Não era como a gente queria que acontecesse. Mas vimos que a qualidade do ar nas cidades mudou completamente quando tudo ficou fechado por quatro semanas”, afirmou Winston. “Ninguém está querendo dizer que a gente precise ter um apagão na economia para conseguir isso. Mas nos mostrou o que podemos ter se nos movermos mais rápido na direção de uma economia limpa.”

A série Vozes da Retomada Verde será publicada às quartas-feiras, às 17h, no feed do podcast Estadão Notícias. Ouça nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer ou no site do Estadão.