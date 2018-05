'Estadão' libera acesso à edição digital

Diante da greve dos caminhoneiros, que está prejudicando a distribuição de combustíveis no País e bloqueando rodovias, parte dos assinantes do Estadão poderá não receber os jornais em suas residências nos próximos dias.

Por isso, a versão digital do Estadão deste domingo, 27, e desta segunda, 28, estará liberada para acesso gratuito. A edição, com a réplica da versão impressa, pode ser baixada no aplicativo na AppStore (ios) e no Google Play (Android).

Também será possível acessar a edição digital na página principal do site estadao.com.br - neste caso será preciso preencher login e senha e, quem ainda não tiver, deverá fazer um cadastro.

Quem for acessar o conteúdo pelo computador no site deve clicar na área destacada na imagem abaixo para ler a edição digital.

No acesso via celulares e tablets, a imagem que aparece é a do modelo a seguir.

Os assinantes que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o SAC pelos telefones 4003-5323 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-0147720 (Demais Localidades). O horário de atendimento é: segunda a sexta, das 6h30 às 20h; sábados, domingos e feriados, das 6h30 às 14h.

Para acompanhar, ao vivo, a cobertura da greve dos caminhoneiros, acesse o portal do Estadão.