‘Estadão’ exibe debate sobre igualdade de gênero em cargos de liderança nesta quinta, às 10h

O Estadão exibe nesta quinta-feira, 25, às 10h, um debate com líderes de grandes empresas para discutir questões relacionadas à equidade de gênero e à ampliação do total de mulheres a cargos de alta liderança promovido pela WILL (Women in Leadership in Latin America). Entre os temas do evento estarão o aumento da discrepância de gênero no mercado de trabalho durante a pandemia e como as empresas estão trabalhando para ampliar a diversidade em seus quadros. O evento poderá ser acompanhando no site e nas redes sociais do Estadão.

O painel “Convidando os Homens para o Debate” chega à sétima edição e terá a participação Edvaldo Vieira, CEO da Amil; Juan Ferreira, presidente da Sumitomo Chemical para a América Latina; Luís Henrique Guimarães, CEO da Cosan; Rodrigo Kede Lima, CEO Latam da Microsoft; e Ted Acosta, CEO Latam South da EY; e Silvia Fazio, presidente da WILL. A mediação será realizada pela jornalista do Estadão Fernanda Guimarães.