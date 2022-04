‘Estadão’ promove debate sobre futuro do setor automotivo

O futuro da indústria automotiva é tema do summit promovido pelo Estadão nas próximas quinta e sexta-feira. O evento online será dividido em quatro painéis e contará com a participação de grandes nomes do setor de veículos, mobilidade e transportes. O público poderá assistir aos debates gratuitamente. Para isso, deve fazer a inscrição em www.estadaosummitindustriaauto.com.br.

Entre os painelistas confirmados para o Summit “O Futuro da Indústria Automotiva” estão a vice-presidente da GM América do Sul, Marina Willisch, e o presidente da divisão de mobilidade do Grupo CCR, Marcio Hannas. Também vai participar o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa. O grupo é resultado da união da Fiat Chrysler Automobiles com a PSA Peugeot Citroën.

Leia Também Com falta de chips, Ford e GM anunciam paralisações em fábricas nos EUA

Nos painéis, serão discutidos temas como assinatura e compartilhamento de veículos, descarbonização e as novas soluções para os setores de logística e entregas. A conectividade é um dos destaques, especialmente as transformações que devem ser viabilizadas no setor com a chegada da tecnologia 5G ao Brasil. Algumas inovações tecnológicas já são realidade nos carros e caminhões nacionais, que incorporaram sistemas que até recentemente só eram oferecidos em modelos importados.

Projeto

O summit faz parte de um projeto iniciado em janeiro. Na primeira fase, o Estadão entrevistou 25 líderes de fabricantes de automóveis, caminhões, ônibus e tratores – assim como startups da área de mobilidade, varejo, transportes de passageiros e de carga e infraestrutura. Todos contaram como venceram os desafios de 2021 e revelaram as perspectivas para 2022.

As entrevistas foram publicadas em janeiro e fevereiro nos cadernos e sites de Economia e Mobilidade. Em março, o jornal publicou um caderno especial com esse conteúdo. A edição também trouxe reportagens sobre a conjuntura do mercado. Os vídeos com as entrevistas foram publicadas no YouTube e os áudios viraram podcasts que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming.

SUMMIT ‘FUTURO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA’

Dias 28 e 29 de abril, das 9h às 12h, Inscrições gratuitas pelo site www.estadaosummitindustriaauto.com.br