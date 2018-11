Estadão vai divulgar ‘Lista Limpa’ de empresas para Black Friday

O 'Estadão Expresso', o jornal gratuito de maior circulação do País, vai divulgar, no dia 22 de novembro, uma lista com 396 empresas consideradas de boa reputação para as compras de Black Friday, data de promoções que acontece um dia depois, em 23 de novembro,

Batizada de 'Lista Limpa' da Black Friday, a pesquisa é uma iniciativa do Grupos Estado, e das instituições de ensina FIA Ibevar. A proposta é ajudar os consumidores a identificarem os varejistas com com menor risco de sustos com os produtos e serviços entregues, de acordo com manifestações dos próprios clientes.

Separadas em três níveis, com três, quatro e cinco estrelas, a lista Estadão/FIA/Ibevar é, na verdade, um ranking de confiabilidade, retida a partir de manifestações espontâneas dos consumidores, por meio de mapeamento de posts e reações em redes sociais, como Facebook, Twitter e YouTube.

Ao todo, foram compiladas 686 empresas, mas apenas 396 ficaram com média de, pelo menos, 3 estrelas.

A diretora executiva do Ibevar, Patrícia Cotti, explica que a proposta da 'Lista Limpa' é auxiliar o mercado a expurgar as fraudes e golpes que, principalmente no passado, eram visualizados durante a Black Friday, o que levou a apelidos como Black Fraude. Atualmente, ela explica que, o período já é a segunda principal data do varejo, atrás apenas do Natal, e tanto os varejistas quanto os consumidores nutrem uma relação de maior confiabilidade. “Já passou o período de maturidade (do evento). Tem cada vez mais empresas e consumidores aderindo à Black Friday”, diz.

Ela conta, ainda, que, para melhorar as imagens das empresas, é necessário que o varejista aja com transparência, mostrando o real desconto de cada produto e trabalhando a marca o ano todo, para chegar em novembro consolidada. “A relação cliente e empresa, em um momento como o da Black Friday, vai além do valor do desconto”.

Sobre a pesquisa

Para chegar ao resultado, o levantamento Estadão/FIA/Ibevar dividiu as empresas em três grupos: grandes empresas, pequenas e sem classificação de tamanho. Para tanto, foi levado em consideração itens como o número de funcionários e a quantidade de lojas existentes.

A maioria das empresas possui uma avaliação de 3 a 3,5 estrelas (90% delas, em cada uma das classificações). Já a avaliação final entre 4; 4,5 e 5 representa cerca de 10%, nas três divisões.